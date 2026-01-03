Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Нові тарифи — скільки треба заплатити за оформлення прописки

Нові тарифи — скільки треба заплатити за оформлення прописки

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 06:12
Прописка у 2026 році — як змінилась оплата за реєстрацію місця проживання
Жінка пише у блокноті. Фото: Freepik

З 1 січня 2026 року в Україні почали діяти нові тарифи на реєстрацію та зняття з місця проживання. Зміни стосуються всіх громадян і безпосередньо пов’язані з ухваленням Державного бюджету на 2026 рік. 

Згідно зі статтею 6 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", сума збору прив’язана до відсоткової ставки від прожиткового мінімуму. 

Реклама
Читайте також:

Оскільки з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс до 3 328 грн, автоматично змінився і розмір адміністративного збору за "прописку". Показник зафіксований станом на початок року і буде актуальним протягом усього 2026-го.

Тому при плануванні візиту до ЦНАПу або подачі заявки через "Дію" варто врахувати нові розцінки.

Скільки коштує прописка у 2026 році

На сьогодні встановлено дві базові ставки. Якщо ви вкладаєтеся у визначений законом 30-денний термін після зміни місця проживання, адміністративний збір становитиме 49,92 грн (це 1,5% від прожиткового мінімуму). Ця ж сума актуальна і для процедури зняття з реєстрації.

А от для тих, хто зволікає, закон передбачає "штрафну" ставку. Якщо термін звернення порушено, збір зростає до 2,5%, що у 2026 році дорівнює 83,20 грн.

Але збір сплачується за кожну дію окремо. Тобто, якщо ви одночасно виписуєтесь зі старої адреси та реєструєтесь за новою, це дві різні операції, навіть якщо вони проводяться одним реєстратором.

Порушення строків реєстрації місця проживання

Якщо людина не подала заяву на реєстрацію у визначений законом період, адміністративний збір автоматично зростає. У 2026 році він становить 2,5% від прожиткового мінімуму, тобто 83,20 гривні. Це правило застосовується незалежно від причини прострочення.

На практиці це означає, що навіть коротка затримка з оформленням документів може призвести до майже дворазового зростання вартості послуги.

Раніше ми розповідали, як зняти людину з реєстрації без її згоди. А також, скільки людей можна прописати у квартирі.

держбюджет тарифи держреєстрація прожитковий мінімум прописка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації