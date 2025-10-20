Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Ринок ожив — ціни на житло під Києвом кардинально змінилися

Ринок ожив — ціни на житло під Києвом кардинально змінилися

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 20:12
Оновлено: 19:43
Ціни на оренду та купівлю квартир у передмісті Києва — де подешевшало житло
Багатоповерховий будинок. Фото: Новини.LIVE

Ринок житла навколо столиці змінюється швидко. У вересні 2025 року вартість оренди та купівлі квартир у передмісті Києва суттєво відрізнялась від показників минулого року. 

За даними аналітиків порталу OLX Нерухомість, у більшості містечок біля столиці ціни підвищилися, хоча в окремих напрямках, навпаки, зафіксовано зниження.

Реклама
Читайте також:

Ціни на оренду 1-кімнатних квартир у передмісті Києва

Лідерами подорожчання стали Софіївська Борщагівка та Гатне — оренда тут досягла 15 000 грн на місяць. Це на 15% і 11% більше, ніж торік.

Найнижчі ставки — у Боярці, де медіанна ціна становила 8 000 грн, але й вона зросла на 14%.

Різке зростання спостерігалось у:

  • Гостомелі — 11 000 грн (+37,5%);
  • Ірпені — 14 000 грн (+22%).

Попит на житло в близьких до столиці районах залишається стабільно високим, особливо серед орендарів, які працюють у Києві, але прагнуть тиші й нижчих комунальних витрат.

Оренда 2-кімнатних квартир у передмісті столиці

У Гатному медіанна ціна оренди двокімнатного житла підвищилася до 22 000 грн (+47%) — це рекордне зростання за рік. Також суттєво подорожчали квартири у:

  • Крюківщині — 20 000 грн (+27%);
  • Софіївській Борщагівці — 20 000 грн (+18%).

Найнижчі ціни серед двокімнатних квартир зафіксовано у:

  • Боярці — 12 000 грн (+9%);
  • Борисполі — 12 000 грн (+20%).

Ринок оренди демонструє сталу тенденцію до зростання, а попит з боку молодих сімей і працівників з Києва продовжує підштовхувати ціни вгору.

Купівля 1-кімнатних квартир поблизу Києва

На ринку купівлі-продажу ситуація менш однозначна. Якщо оренда майже всюди дорожчає, то при купівлі квартир фіксуються і підвищення, і зниження вартості.

Найдорожче житло пропонують:

  • Петропавлівська Борщагівка — 2,4 млн грн (+16%);
  • Софіївська Борщагівка — 2,5 млн грн (+12%);
  • Чабани — 2,3 млн грн (+9%).

Найдоступніші варіанти для купівлі:

  • Димерка — 969 тис. грн (+16%);
  • Боярка — 1,2 млн грн (+15%);
  • Гостомель — 1,2 млн грн (+0,5%).

Проте не всюди ціни зростають. У Бучі вартість однокімнатних квартир знизилась на 2,5%, а у Ворзелі — на 2%. Це близько 1,5 млн і 1,4 млн грн відповідно.

Купівля 2-кімнатних квартир у передмісті Києва

Димерка показала найбільше річне подорожчання — до 1,4 млн грн (+44%). Водночас це найнижча ціна на двушки біля столиці.

Серед найдорожчих населених пунктів:

  • Петропавлівська Борщагівка — 3,5 млн грн (+19%);
  • Софіївська Борщагівка — 3,5 млн грн (+11%);
  • Крюківщина — 3,4 млн грн (+25%).

Натомість у Гатному та Нових Петрівцях ціни, навпаки, знизилися на 4,5% і становили 3,1 млн грн та 2,7 млн грн.

Тенденції ринку нерухомості в передмісті Києва 

Зміни на ринку житла біля столиці пояснюються кількома ключовими факторами:

  • постійним попитом серед орендарів, які працюють у Києві;
  • зростанням вартості будівництва й ремонту;
  • обмеженою кількістю нових якісних квартир;
  • різною транспортною доступністю населених пунктів;
  • поверненням населення у прикиївську зону після релокацій.

Для орендарів це означає подальше поступове зростання цін. Для покупців — шанс придбати житло у тих містечках, де ринок тимчасово охолонув.

Аналітики очікують, що у 2026 році:

  • оренда продовжить дорожчати, але помірними темпами;
  • ціни на купівлю стабілізуються без різких стрибків;
  • у напрямках, де ціни впали, може відбутись відновлення попиту.

Як повідомлялось, ринок житла України зазнав значних змін через війну, демонструючи коливання попиту та цін, які безпосередньо залежать від безпекової ситуації в регіонах. Це призвело до суттєвого зниження готовності інвесторів вкладати кошти на ранніх етапах будівництва.

Також ми розповідали, що питання вибору поверху при купівлі квартири стало вкрай важливим, адже війна кардинально змінила пріоритети: на перший план вийшли безпека та практичність. Тепер, на противагу довоєнному престижу верхніх поверхів та доступності перших, покупці керуються насамперед міркуваннями захисту та зручності як довгострокової інвестиції.

Київ нерухомість ціни на квартири оренда купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації