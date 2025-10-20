Ціни на оренду та купівлю квартир у передмісті Києва — де подешевшало житло

Багатоповерховий будинок. Фото: Новини.LIVE

Ринок житла навколо столиці змінюється швидко. У вересні 2025 року вартість оренди та купівлі квартир у передмісті Києва суттєво відрізнялась від показників минулого року.

За даними аналітиків порталу OLX Нерухомість, у більшості містечок біля столиці ціни підвищилися, хоча в окремих напрямках, навпаки, зафіксовано зниження.

Ціни на оренду 1-кімнатних квартир у передмісті Києва

Лідерами подорожчання стали Софіївська Борщагівка та Гатне — оренда тут досягла 15 000 грн на місяць. Це на 15% і 11% більше, ніж торік.

Найнижчі ставки — у Боярці, де медіанна ціна становила 8 000 грн, але й вона зросла на 14%.

Різке зростання спостерігалось у:

Гостомелі — 11 000 грн (+37,5%);

Ірпені — 14 000 грн (+22%).

Попит на житло в близьких до столиці районах залишається стабільно високим, особливо серед орендарів, які працюють у Києві, але прагнуть тиші й нижчих комунальних витрат.

Оренда 2-кімнатних квартир у передмісті столиці

У Гатному медіанна ціна оренди двокімнатного житла підвищилася до 22 000 грн (+47%) — це рекордне зростання за рік. Також суттєво подорожчали квартири у:

Крюківщині — 20 000 грн (+27%);

Софіївській Борщагівці — 20 000 грн (+18%).

Найнижчі ціни серед двокімнатних квартир зафіксовано у:

Боярці — 12 000 грн (+9%);

Борисполі — 12 000 грн (+20%).

Ринок оренди демонструє сталу тенденцію до зростання, а попит з боку молодих сімей і працівників з Києва продовжує підштовхувати ціни вгору.

Купівля 1-кімнатних квартир поблизу Києва

На ринку купівлі-продажу ситуація менш однозначна. Якщо оренда майже всюди дорожчає, то при купівлі квартир фіксуються і підвищення, і зниження вартості.

Найдорожче житло пропонують:

Петропавлівська Борщагівка — 2,4 млн грн (+16%);

Софіївська Борщагівка — 2,5 млн грн (+12%);

Чабани — 2,3 млн грн (+9%).

Найдоступніші варіанти для купівлі:

Димерка — 969 тис. грн (+16%);

Боярка — 1,2 млн грн (+15%);

Гостомель — 1,2 млн грн (+0,5%).

Проте не всюди ціни зростають. У Бучі вартість однокімнатних квартир знизилась на 2,5%, а у Ворзелі — на 2%. Це близько 1,5 млн і 1,4 млн грн відповідно.

Купівля 2-кімнатних квартир у передмісті Києва

Димерка показала найбільше річне подорожчання — до 1,4 млн грн (+44%). Водночас це найнижча ціна на двушки біля столиці.

Серед найдорожчих населених пунктів:

Петропавлівська Борщагівка — 3,5 млн грн (+19%);

Софіївська Борщагівка — 3,5 млн грн (+11%);

Крюківщина — 3,4 млн грн (+25%).

Натомість у Гатному та Нових Петрівцях ціни, навпаки, знизилися на 4,5% і становили 3,1 млн грн та 2,7 млн грн.

Тенденції ринку нерухомості в передмісті Києва

Зміни на ринку житла біля столиці пояснюються кількома ключовими факторами:

постійним попитом серед орендарів, які працюють у Києві;

зростанням вартості будівництва й ремонту;

обмеженою кількістю нових якісних квартир;

різною транспортною доступністю населених пунктів;

поверненням населення у прикиївську зону після релокацій.

Для орендарів це означає подальше поступове зростання цін. Для покупців — шанс придбати житло у тих містечках, де ринок тимчасово охолонув.

Аналітики очікують, що у 2026 році:

оренда продовжить дорожчати, але помірними темпами;

ціни на купівлю стабілізуються без різких стрибків;

у напрямках, де ціни впали, може відбутись відновлення попиту.

