Ціни на оренду та купівлю квартир у передмісті Києва — де подешевшало житло

Ринок ожив — ціни на житло під Києвом кардинально змінилися
Ринок житла навколо столиці змінюється швидко. У вересні 2025 року вартість оренди та купівлі квартир у передмісті Києва суттєво відрізнялась від показників минулого року.
За даними аналітиків порталу OLX Нерухомість, у більшості містечок біля столиці ціни підвищилися, хоча в окремих напрямках, навпаки, зафіксовано зниження.
Ціни на оренду 1-кімнатних квартир у передмісті Києва
Лідерами подорожчання стали Софіївська Борщагівка та Гатне — оренда тут досягла 15 000 грн на місяць. Це на 15% і 11% більше, ніж торік.
Найнижчі ставки — у Боярці, де медіанна ціна становила 8 000 грн, але й вона зросла на 14%.
Різке зростання спостерігалось у:
- Гостомелі — 11 000 грн (+37,5%);
- Ірпені — 14 000 грн (+22%).
Попит на житло в близьких до столиці районах залишається стабільно високим, особливо серед орендарів, які працюють у Києві, але прагнуть тиші й нижчих комунальних витрат.
Оренда 2-кімнатних квартир у передмісті столиці
У Гатному медіанна ціна оренди двокімнатного житла підвищилася до 22 000 грн (+47%) — це рекордне зростання за рік. Також суттєво подорожчали квартири у:
- Крюківщині — 20 000 грн (+27%);
- Софіївській Борщагівці — 20 000 грн (+18%).
Найнижчі ціни серед двокімнатних квартир зафіксовано у:
- Боярці — 12 000 грн (+9%);
- Борисполі — 12 000 грн (+20%).
Ринок оренди демонструє сталу тенденцію до зростання, а попит з боку молодих сімей і працівників з Києва продовжує підштовхувати ціни вгору.
Купівля 1-кімнатних квартир поблизу Києва
На ринку купівлі-продажу ситуація менш однозначна. Якщо оренда майже всюди дорожчає, то при купівлі квартир фіксуються і підвищення, і зниження вартості.
Найдорожче житло пропонують:
- Петропавлівська Борщагівка — 2,4 млн грн (+16%);
- Софіївська Борщагівка — 2,5 млн грн (+12%);
- Чабани — 2,3 млн грн (+9%).
Найдоступніші варіанти для купівлі:
- Димерка — 969 тис. грн (+16%);
- Боярка — 1,2 млн грн (+15%);
- Гостомель — 1,2 млн грн (+0,5%).
Проте не всюди ціни зростають. У Бучі вартість однокімнатних квартир знизилась на 2,5%, а у Ворзелі — на 2%. Це близько 1,5 млн і 1,4 млн грн відповідно.
Купівля 2-кімнатних квартир у передмісті Києва
Димерка показала найбільше річне подорожчання — до 1,4 млн грн (+44%). Водночас це найнижча ціна на двушки біля столиці.
Серед найдорожчих населених пунктів:
- Петропавлівська Борщагівка — 3,5 млн грн (+19%);
- Софіївська Борщагівка — 3,5 млн грн (+11%);
- Крюківщина — 3,4 млн грн (+25%).
Натомість у Гатному та Нових Петрівцях ціни, навпаки, знизилися на 4,5% і становили 3,1 млн грн та 2,7 млн грн.
Тенденції ринку нерухомості в передмісті Києва
Зміни на ринку житла біля столиці пояснюються кількома ключовими факторами:
- постійним попитом серед орендарів, які працюють у Києві;
- зростанням вартості будівництва й ремонту;
- обмеженою кількістю нових якісних квартир;
- різною транспортною доступністю населених пунктів;
- поверненням населення у прикиївську зону після релокацій.
Для орендарів це означає подальше поступове зростання цін. Для покупців — шанс придбати житло у тих містечках, де ринок тимчасово охолонув.
Аналітики очікують, що у 2026 році:
- оренда продовжить дорожчати, але помірними темпами;
- ціни на купівлю стабілізуються без різких стрибків;
- у напрямках, де ціни впали, може відбутись відновлення попиту.
Як повідомлялось, ринок житла України зазнав значних змін через війну, демонструючи коливання попиту та цін, які безпосередньо залежать від безпекової ситуації в регіонах. Це призвело до суттєвого зниження готовності інвесторів вкладати кошти на ранніх етапах будівництва.
Також ми розповідали, що питання вибору поверху при купівлі квартири стало вкрай важливим, адже війна кардинально змінила пріоритети: на перший план вийшли безпека та практичність. Тепер, на противагу довоєнному престижу верхніх поверхів та доступності перших, покупці керуються насамперед міркуваннями захисту та зручності як довгострокової інвестиції.
