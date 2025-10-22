Приватизація службового житла військовослужбовцями — як зробити у 2025 році

Українські військові. Фото: president.gov.ua

Службове житло — це квартири чи будинки, які належать державним органам, зокрема військовим. Такі помешкання надаються військовослужбовцям лише на період служби. Вони не передаються у приватну власність і мають спеціальний статус, що робить їх непідвладними звичайним правилам приватизації.

Закон прямо забороняє оформлення права власності на службове житло без попереднього зняття цього статусу, зазначає юристка Наталія Лисенко.

Держава зберігає такі квартири у своєму фонді, щоб забезпечити житлом нових військових, які потребують тимчасового проживання.

Чи можна приватизувати квартиру під час воєнного стану

Після запровадження воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію державного житла. Частина процедур тимчасово зупинена, але це не означає, що військові взагалі позбавлені такої можливості. Якщо квартира вже втратила статус службової, її можна приватизувати.

"Ключовим моментом є саме зняття статусу "службового". Без цього приватизація неможлива. У кожному випадку рішення приймається індивідуально, з урахуванням документів та обставин служби", — каже Лисенко

Як зняти статус службового житла

Щоб розпочати процес приватизації, необхідно офіційно виключити житло зі службового фонду. Процедура передбачає кілька кроків:

подати заяву до житлової комісії військової частини;

отримати рішення про виключення квартири зі службового житлового фонду;

оформити переведення житла до загального фонду.

Цей процес займає від кількох місяців до року, залежно від ситуації. Важливо правильно підготувати документи та дотриматися встановлених процедур.

Хто має право на приватизацію після зняття статусу

Після переведення квартири до загального фонду право на приватизацію мають лише окремі категорії осіб: сам військовослужбовець, на якого видано ордер, його родина, що офіційно проживає разом, або родина загиблого військового, якщо за нею було закріплене житло.

На практиці часто виникають спірні ситуації, коли кілька членів сім’ї претендують на участь у приватизації. Тому доцільно заздалегідь визначити, хто саме включений до складу сім’ї у документах.

Які документи потрібні для приватизації

Процес приватизації потребує ретельної підготовки пакета документів. Зазвичай необхідно надати:

заяву на приватизацію;

копії паспортів і ідентифікаційних кодів усіх членів сім’ї;

ордер або договір найму житла;

довідку про склад сім’ї;

рішення про виключення квартири зі службового фонду.

Місцеві органи можуть вимагати додаткові документи, тому перед поданням варто уточнити повний перелік. Невідповідність або відсутність хоча б одного з них часто призводить до відмови.

Які труднощі виникають під час приватизації

Попри наявність законодавчих механізмів, військовослужбовці часто стикаються з численними перешкодами. Найпоширеніші з них — це бюрократичні затримки, відмова у знятті статусу, складність отримання довідок і невизначеність правових позицій під час воєнного стану.

Ще одна поширена проблема — затягування термінів розгляду заяв, що може тривати роками. У таких випадках варто звертатися до юриста з військових чи житлових питань, який допоможе грамотно оформити документи, підготувати звернення та при потребі відстояти права в суді.

