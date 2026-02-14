Відео
Головна Ринок нерухомості Незвична особливість — чому у квартирах в Німеччині немає кухні

Незвична особливість — чому у квартирах в Німеччині немає кухні

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 17:05
Чому в німецьких квартирах часто немає кухні — основні причини
Будинки у Мюнхені. Фото: Freepik

Переїзд до Німеччини для багатьох починається з культурного шоку. Людина підписує договір, заходить у квартиру в Берліні чи Мюнхені й бачить порожню кімнату замість кухні. Лише труби, розетки та виводи під техніку. 

Для українців це виглядає дивно, але для німців така практика є звичною та логічною, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Visit Ukraine.

Читайте також:

Оренда квартири в Німеччині без меблів

У Німеччині житло — це не просто тимчасовий прихисток, а "своя фортеця" на десятиліття. Тут рідко знімають квартиру на рік чи два. Орендують одразу на 10, 20 або й 40 років.

Саме тому власники здають "голі стіни". Орендар сам вирішує

  • яку техніку встановити;
  • якої висоти буде стільниця;
  • скільки шаф потрібно.

Кухня стає особистою інвестицією в комфорт, а не частиною чужого майна.

Ціна кухні в німецькій квартирі

Вбудована кухня в Німеччині коштує недешево. Нова система легко обійдеться у 5-15 тисяч євро. Тому часто попередній мешканець пропонує викупити вже встановлену кухню. Така домовленість називається Ablöse. У багатьох випадках це вигідніше, ніж замовляти все з нуля.

Якщо ж новий орендар відмовляється, власник кухні може її демонтувати та забрати з собою. Перевезення кухні при переїзді тут звичайна практика.

Правила оренди житла в Німеччині

Німецький порядок ("Ordnung") диктує суворі умови. Якщо в контракті написано, що ви маєте повернути квартиру в первісному стані, це означає, що при виїзді ви повинні демонтувати навіть власноруч встановлену мийку. 

Хоча у 2026 році все частіше з'являються оголошення з поміткою "EBK" (Einbauküche), що означає наявність вбудованої кухні, близько 80% ринку все ще тримаються старої традиції порожніх стін. Це робить переїзд складним квестом, але дарує те саме відчуття справжнього дому, де кожен куточок обраний саме вами.

Як повідомлялось, для українців у Німеччині пошук житла часто перетворюється на справжній квест із перешкодами. Навіть наявність контракту на роботу не дає жодних гарантій, адже власники квартир влаштовують прискіпливий відбір серед величезної кількості охочих.

Також ми розповідали, що для багатьох українців у Німеччині питання отримання громадянства стає дедалі актуальнішим, тож варто заздалегідь уточнити вартість цієї процедури. Станом на лютий 2026 року за подання заяви потрібно сплатити адміністративний збір, розмір якого залежить від віку заявника та того, чи подаються документи разом із сім’єю.

Німеччина житло оренда кухня квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
