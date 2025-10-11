Дизайн кухні — який предмет додасть стилю та затишку (фото)

Сучасна кухня. Фото: Julie Soefer Photography

Дизайн кухні — це не лише про меблі чи техніку. Інколи одна проста деталь може зробити інтер’єр затишним, сучасним і гармонійним. Саме такою деталлю, на думку дизайнерів, є звичайна дерев’яна обробна дошка. Цей предмет, знайомий кожному, може не лише служити під час готування, а й стати акцентом, що змінить атмосферу кухні.

Журнал Homes & Gardens називає цей трюк одним із найефективніших способів оновити простір без ремонту.

Як використовувати обробні дошки в декорі кухні

Дизайнери інтер’єрів радять не ховати дошки у шафи, а зробити їх частиною декору. Вони пропонують ставити їх вертикально біля фартуха, класти на відкриті полиці або навіть підвішувати на стіні. Такий прийом створює відчуття домашнього тепла і водночас — стильної недбалості.

Інтер’єрна дизайнерка Марі Фланіган пояснює, що секрет у композиції.

"Мені подобається притуляти більші дошки до кухонного фартуха, майже як фон. Звідти менші дошки можна розташовувати попереду, створюючи навмисну, але водночас невимушену композицію", — каже вона.

Сучасний інтер'єр кухні. Фото: Marie Flanigan Interiors

Цей метод додає простору глибини, текстури й гармонії. До того ж, усе необхідне для приготування завжди під рукою.

Які дошки обирають дизайнери

Вибір матеріалу та форми має значення. Дошки з вираженим малюнком деревини чи вінтажним виглядом додають характеру кухні.

"Мене завжди приваблюють дошки з характером — великі круглі, видовжені прямокутні або вінтажні вироби з різьбленими ручками. Темніша деревина додає насиченості, тоді як світліші тони створюють відчуття свіжості та простору", — уточнює Фланіган.

Інтер’єр кухні. Фото: Marie Flanigan Interiors/Julie Soefer Photography

Таким чином, дошка стає не просто утилітарним предметом, а декоративним акцентом, який задає настрій усьому простору.

Яку роль грає колір і текстура деревини

Важливо підібрати дошки під загальний стиль кухні. У мінімалістичних інтер’єрах гарно виглядають світлі відтінки ясеня або бука. Якщо ж у приміщенні переважають темні тони чи кам’яні поверхні, тепла горіхова чи дубова деревина врівноважить композицію.

Текстурована поверхня деревини додає "життя" — навіть сучасна кухня зі сталевими акцентами починає виглядати домашньо.

Двері на кухню. Фото: Marie Flanigan Interiors/Julie Soefer Photography

Як зробити кухню стильною без великих витрат

Однією з причин популярності цього дизайнерського прийому є його доступність. Не потрібно витрачати великі кошти чи змінювати меблі. Достатньо кількох якісних дощок, щоб кухня виглядала оновленою.

Дизайнери радять:

комбінувати дошки різних розмірів;

обирати природні відтінки;

залишати поверхні трохи "недосконалими" — це додає шарму;

не перевантажувати простір, аби зберегти баланс між стилем і функціональністю.

Чому цей тренд залишається актуальним

За словами експертів Homes & Gardens, дерев’яні акценти завжди повертаються у моду. Вони нагадують про зв’язок із природою та допомагають створити теплу атмосферу навіть у найсучаснішому інтер’єрі.

Такий декор одночасно практичний, доступний і візуально ефектний. Його легко змінювати, переставляти або комбінувати з іншими матеріалами.

"Іноді саме найпростіші речі створюють відчуття комфорту. Обробні дошки — це мій улюблений спосіб оживити кухню без складного декору", — підсумовує Фланіган.

Дошки на кухні. Фото: LH.Designs/Lauren Taylor

Як повідомлялось, хоча раніше дерев’яні меблі для ванної кімнати вважалися непрактичними через вологість і перепади температур, сьогодні ситуація змінилася. Завдяки новим технологіям, дерево знову стало популярним елементом інтер'єру, символізуючи природну елегантність та створюючи атмосферу затишку.

Зазначимо також, що дизайн інтер’єру — це мистецтво балансу: навіть один невдалий елемент може здешевити вигляд найкоштовнішого ремонту. Найпоширеніші помилки виникають через надмірне бажання створити затишок, але саме це прагнення часто призводить до шкоди, а не гармонії.