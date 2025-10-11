Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Трюк, що перетворить кухню — як одна деталь покращить інтер’єр

Трюк, що перетворить кухню — як одна деталь покращить інтер’єр

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 20:08
Дизайн кухні — який предмет додасть стилю та затишку (фото)
Сучасна кухня. Фото: Julie Soefer Photography

Дизайн кухні — це не лише про меблі чи техніку. Інколи одна проста деталь може зробити інтер’єр затишним, сучасним і гармонійним. Саме такою деталлю, на думку дизайнерів, є звичайна дерев’яна обробна дошка. Цей предмет, знайомий кожному, може не лише служити під час готування, а й стати акцентом, що змінить атмосферу кухні.

Журнал Homes & Gardens називає цей трюк одним із найефективніших способів оновити простір без ремонту.

Реклама
Читайте також:

Як використовувати обробні дошки в декорі кухні

Дизайнери інтер’єрів радять не ховати дошки у шафи, а зробити їх частиною декору. Вони пропонують ставити їх вертикально біля фартуха, класти на відкриті полиці або навіть підвішувати на стіні. Такий прийом створює відчуття домашнього тепла і водночас — стильної недбалості.

Інтер’єрна дизайнерка Марі Фланіган пояснює, що секрет у композиції.

"Мені подобається притуляти більші дошки до кухонного фартуха, майже як фон. Звідти менші дошки можна розташовувати попереду, створюючи навмисну, але водночас невимушену композицію", — каже вона.

 

Трюк, що перетворить кухню — як одна деталь покращить інтер’єр - фото 1
Сучасний інтер'єр кухні. Фото: Marie Flanigan Interiors

Цей метод додає простору глибини, текстури й гармонії. До того ж, усе необхідне для приготування завжди під рукою.

Які дошки обирають дизайнери

Вибір матеріалу та форми має значення. Дошки з вираженим малюнком деревини чи вінтажним виглядом додають характеру кухні.

"Мене завжди приваблюють дошки з характером — великі круглі, видовжені прямокутні або вінтажні вироби з різьбленими ручками. Темніша деревина додає насиченості, тоді як світліші тони створюють відчуття свіжості та простору", — уточнює Фланіган.

 

Трюк, що перетворить кухню — як одна деталь покращить інтер’єр - фото 2
Інтер’єр кухні. Фото: Marie Flanigan Interiors/Julie Soefer Photography

Таким чином, дошка стає не просто утилітарним предметом, а декоративним акцентом, який задає настрій усьому простору.

Яку роль грає колір і текстура деревини

Важливо підібрати дошки під загальний стиль кухні. У мінімалістичних інтер’єрах гарно виглядають світлі відтінки ясеня або бука. Якщо ж у приміщенні переважають темні тони чи кам’яні поверхні, тепла горіхова чи дубова деревина врівноважить композицію.

Текстурована поверхня деревини додає "життя" — навіть сучасна кухня зі сталевими акцентами починає виглядати домашньо.

 

Трюк, що перетворить кухню — як одна деталь покращить інтер’єр - фото 3
Двері на кухню. Фото: Marie Flanigan Interiors/Julie Soefer Photography

Як зробити кухню стильною без великих витрат

Однією з причин популярності цього дизайнерського прийому є його доступність. Не потрібно витрачати великі кошти чи змінювати меблі. Достатньо кількох якісних дощок, щоб кухня виглядала оновленою.

Дизайнери радять:

  • комбінувати дошки різних розмірів;
  • обирати природні відтінки;
  • залишати поверхні трохи "недосконалими" — це додає шарму;
  • не перевантажувати простір, аби зберегти баланс між стилем і функціональністю.

Чому цей тренд залишається актуальним

За словами експертів Homes & Gardens, дерев’яні акценти завжди повертаються у моду. Вони нагадують про зв’язок із природою та допомагають створити теплу атмосферу навіть у найсучаснішому інтер’єрі.

Такий декор одночасно практичний, доступний і візуально ефектний. Його легко змінювати, переставляти або комбінувати з іншими матеріалами.

"Іноді саме найпростіші речі створюють відчуття комфорту. Обробні дошки — це мій улюблений спосіб оживити кухню без складного декору", — підсумовує Фланіган.

 

Трюк, що перетворить кухню — як одна деталь покращить інтер’єр - фото 4
Дошки на кухні. Фото: LH.Designs/Lauren Taylor

Як повідомлялось, хоча раніше дерев’яні меблі для ванної кімнати вважалися непрактичними через вологість і перепади температур, сьогодні ситуація змінилася. Завдяки новим технологіям, дерево знову стало популярним елементом інтер'єру, символізуючи природну елегантність та створюючи атмосферу затишку.

Зазначимо також, що дизайн інтер’єру — це мистецтво балансу: навіть один невдалий елемент може здешевити вигляд найкоштовнішого ремонту. Найпоширеніші помилки виникають через надмірне бажання створити затишок, але саме це прагнення часто призводить до шкоди, а не гармонії.

ремонт нерухомість тренди Дизайн кухня
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації