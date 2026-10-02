Квартира стоятиме порожньою взимку: що зробити перед від'їздом

Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE

Якщо квартира залишатиметься порожньою на всю зиму, перед від'їздом варто перевірити не лише замки та вікна. Несправні електроприлади, проблеми з опаленням або щілини у вікнах можуть створити додаткові ризики для житла та витрати після повернення. Є кілька простих речей, які краще перевірити заздалегідь.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на рекомендації Мінрегіону.

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Перевірте вікна та двері

Перед тим як залишити квартиру на тривалий час, варто переконатися, що вікна та двері щільно зачиняються, а ущільнення не мають пошкоджень. Мінрегіон рекомендує провести профілактику металопластикових вікон та ущільнити вікна й двері, щоб зменшити тепловтрати.

Для порожнього житла це особливо важливо в холодний період, коли температура в приміщенні може суттєво знижуватися.

Не залишайте без перевірки електрику

Ще один пункт, який не варто пропускати, — електричне обладнання. У рекомендаціях Мінрегіону радять перевірити розетки, проводку та електроприлади за допомогою фахівця.

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Тому перед тривалим від'їздом варто прибрати з розеток непотрібні прилади та не залишати без нагляду техніку, якій немає потреби працювати.

Якщо є індивідуальне опалення — перевірте котел

Власникам квартир з індивідуальним опаленням перед сезоном радять провести технічне обслуговування котла.

Не варто чекати, поки проблема виникне вже під час холодів. Якщо обладнання має працювати протягом зими, його стан краще перевірити заздалегідь.

Подивіться, чи не перекривають батареї меблі

Мінрегіон також радить відсунути меблі від батарей, прибрати штори та декоративні панелі, які можуть заважати нормальному поширенню тепла.

Перед від'їздом варто просто оглянути кімнати й переконатися, що опалювальні прилади не закриті речами.

Перевірте додаткові джерела тепла

Якщо у квартирі є тепла підлога, обігрівач або кондиціонер із функцією обігріву, їхній стан також варто перевірити. Для кондиціонера фахівці радять провести технічне обслуговування та з'ясувати, за яких температур він може працювати на обігрів.

Що варто зробити перед від'їздом

Перед тим як залишити квартиру на зиму, власнику варто пройтися по короткому списку:

перевірити вікна та двері;

оглянути ущільнення;

перевірити електропроводку та розетки;

не залишати без потреби увімкненими електроприлади;

перевірити індивідуальний котел, якщо він є;

переконатися, що батареї не закриті меблями чи шторами;

перевірити стан обігрівачів, теплої підлоги та кондиціонера.

Підготовка квартири до холодів не потребує складного ремонту. Але кілька перевірок перед тривалим від'їздом можуть допомогти вчасно помітити несправності та не зіткнутися з ними вже після повернення.

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