Квартира після розлучення: як поділити спільне житло між подружжям

Пара підписує документ про розлучення. Фото: magnific.com

Розлучення не означає автоматичного поділу квартири, якщо житло було придбане під час шлюбу. За загальним правилом кожен із колишнього подружжя має право на рівну частку, навіть якщо нерухомість записана лише на одного. Водночас у законі є винятки, які можуть змінити співвідношення часток.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Верховний Суд.

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Кому належить квартира, куплена у шлюбі

Якщо квартира була придбана під час офіційного шлюбу за спільні кошти, вона за загальним правилом вважається спільною сумісною власністю подружжя. При цьому не має вирішального значення, на кого саме оформлене право власності.

Верховний Суд наголошує, що реєстрація квартири лише на ім'я чоловіка або дружини сама по собі не скасовує права другого з подружжя на частку. Закон виходить із презумпції спільності майна, набутого під час шлюбу.

Після поділу майна спільна сумісна власність перетворюється на спільну часткову. Тобто кожен із колишнього подружжя отримує визначену частку квартири.

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Базове правило — частки чоловіка та дружини є рівними. Найчастіше це означає по 1/2 квартири кожному, якщо сторони не встановили інший порядок за домовленістю або шлюбним договором.

Однак закон дозволяє суду відступити від рівності часток за наявності істотних обставин.

Зокрема, це можливо, якщо один із подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, ухилявся від утримання дітей, приховував, знищував або пошкоджував спільне майно чи використовував його на шкоду інтересам сім'ї.

Окремо закон передбачає можливість збільшення частки того з батьків, з ким проживають діти, якщо аліментів недостатньо для забезпечення їхнього фізичного та духовного розвитку або лікування.

Діти не гарантують більшу частку квартири

Свіжа судова справа показує, що сама по собі наявність дітей не означає автоматичного отримання більшої частки житла.

У справі, яку розглядав Рівненський апеляційний суд, після розлучення двоє неповнолітніх дітей залишилися жити з батьком. Він просив визначити за ним 3/4 квартири, посилаючись також на те, що сам утримував житло.

Суд залишив частки рівними — по 1/2. Зокрема, було встановлено, що чоловік не довів обставин, які давали б підстави відійти від принципу рівності. Сам факт проживання дітей із ним такою підставою не став. Постанову ухвалили 25 серпня 2026 року, а Верховний Суд оприлюднив інформацію про цю практику 10 вересня.

Тому аргумент "діти залишилися зі мною, отже квартира має бути більшою моєю часткою" сам по собі не є достатнім.

Як можна поділити квартиру без суду

Якщо колишнє подружжя може домовитися, звертатися до суду необов'язково. Закон дозволяє самостійно визначити, кому і яке майно дістанеться.

Щодо квартири та іншої нерухомості договір про поділ майна має бути укладений письмово та нотаріально посвідчений. Сторони можуть визначити частки або домовитися, що квартира переходить одному з них, а інший отримує інше майно чи грошову компенсацію.

Такий варіант дозволяє не перетворювати квартиру на багаторічний спір і одразу юридично закріпити домовленість.

Що робити, якщо домовитися не вдалося

Якщо колишнє подружжя не може погодити долю квартири, питання вирішується в судовому порядку.

У такому разі важливими будуть документи на нерухомість, дата та джерело її придбання, шлюбний договір за його наявності, докази фінансової участі сторін та інші обставини, які можуть впливати на визначення часток.

Верховний Суд у своєму огляді судової практики, оприлюдненому 22 вересня 2026 року, окремо звернув увагу на договори про поділ спільного майна, визначення ідеальних часток та спори щодо захисту майнових прав.

Коли квартира може взагалі не ділитися

Не кожна квартира, придбана під час шлюбу, автоматично є спільною.

Наприклад, особистою приватною власністю одного з подружжя може бути нерухомість, отримана у спадщину або в дар, а також придбана за особисті кошти за наявності відповідних доказів.

Тому перед поділом важливо встановити не лише те, коли з'явилася квартира, а й за які кошти та на якій підставі вона була отримана.

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