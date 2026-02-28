Кому належить земля під гаражем та як оформити право власності у 2026 році

Хто володіє землею під гаражем. Фото: olx

Членська книжка гаражного кооперативу досі вводить багатьох в оману. Сплата внесків і наявність боксу ще не означають, що земля під ним ваша. У більшості випадків ділянка перебуває у комунальній власності або передана гаражному кооперативу у користування.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на статтю 41 Земельного кодексу України, гаражно-будівельні кооперативи можуть отримувати землю у власність або оренду.

Однак це право юридичної особи, а не конкретного члена. Без окремого оформлення ви фактично користуєтесь землею, але не володієте нею.

Це має практичні наслідки:

неможливо повноцінно продати гараж без кадастрового номера;

виникають труднощі зі спадкуванням;

існує ризик вилучення ділянки для суспільних потреб.

Як приватизувати землю під гаражем біля будинку

Якщо гараж розташований у приватному секторі або на прибудинковій території, діє інший механізм. Відповідно до статті 121 Земельного кодексу України, громадянин має право на безоплатну передачу до 0,01 га землі для будівництва індивідуального гаража.

Для старту потрібно підготувати:

технічний паспорт на капітальну споруду;

документ про право власності на гараж;

клопотання до місцевої ради про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою.

Також дуже важливо, щоб гараж був саме нерухомістю, а не тимчасовою конструкцією.

Як оформити право власності на землю під гаражем

У 2026 році процедура максимально впорядкована та цифровізована. Проте формальні помилки залишаються головною причиною відмов.

Алгоритм дій виглядає так:

Отримати дозвіл місцевої ради. Замовити проєкт землеустрою. Присвоїти кадастровий номер через Державний земельний кадастр. Зареєструвати право власності у державному реєстрі.

Якщо йдеться про кооператив, додатково потрібна довідка про членство та повну сплату паю. Це узгоджується зі статтею 384 Цивільного кодексу України, яка регулює майнові права членів кооперативів.

Таким чином ключі від гаража вже не гарантують стабільності. Реальне право підтверджується лише записом у реєстрі. В умовах активної забудови міст оформлення землі під гаражем стає не формальністю, а питанням захисту інвестиції на майбутнє.

Як повідомлялось, зведення гаража біля будинку у 2026 році потребує суворого дотримання земельних норм та наявності всіх дозволів. Оскільки контроль за спільною територією посилився, будь-яка самовільна забудова зараз ризикує швидко потрапити під знесення після перевірки.

Також ми розповідали, що якщо вашого гаража немає в державній базі, ви фактично ним не володієте, навіть маючи на руках членську книжку. У разі прокладання дороги чи продажу ви залишитеся ні з чим, оскільки для держави об’єкта просто не існує.