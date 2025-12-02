Як змінити місце прописки різним категоріям українців — детальна інструкція

ЦНАП та Дія.Центр. Фото: Руслан Кравченко/Facebook

В Україні зміна місця реєстрації (або як звикли казати "прописки") лишається обов’язком громадян і передбачає певні правила. Під час воєнного стану роль актуальної адреси стає особливо значущою для військовозобов’язаних та внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання", при зміні прописки дані необхідно оновити протягом 30 днів.

Оновлення адреси важливе не лише юридично: правильні дані впливають на військовий облік, доступ до соцвиплат, отримання адміністративних послуг та право користування майном.

Процедура працює за декларативним принципом — громадянам достатньо подати заяву. Це можна зробити онлайн через "Дію" або особисто в Центрі надання адміністративних послуг. У застосунку потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП), а власник житла підтверджує реєстрацію так само онлайн.

У більшості випадків порядок однаковий, однак окремі категорії мають свої нюанси, пов’язані з правом користування житлом, статусом військової служби чи батьківськими правами.

Правила реєстрації місця проживання

Загальний алгоритм залишається простим. Подаючи заяву, громадянин вказує нову адресу, контакти та, за потреби, додає згоду власника. Опрацювання триває до одного робочого дня. Дані вносяться до Єдиного державного демографічного реєстру.

Під час особистої подачі у ЦНАПі можуть попросити:

документ, що підтверджує право на проживання;

згоду власника або всіх співвласників;

документи на дитину або довіреність для представника.

Як змінити прописку жінкам

Процедура стандартна, але часто залежить від сімейних обставин.

Якщо жінка реєструється окремо, їй потрібна згода власника житла.

За проживання в орендованому помешканні допускаються договори оренди, але лише разом із письмовою згодою власника.

Якщо жінка є дружиною військовослужбовця, для реєстрації за його адресою можуть знадобитися додаткові документи:

підтвердження родинних відносин;

довідка з військової частини;

нотаріальна згода чоловіка, якщо він не може бути присутнім.

За наявності обов’язку військового обліку жінка має повідомити ТЦК про зміну місця проживання відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Зміна реєстрація місця проживання дітей

Порядок залежить від віку та супроводу батьків.

Діти до 14 років реєструються за заявою одного з батьків, але зі згодою другого. Якщо згоди немає, діє рішення суду або органу опіки.

Підлітки від 14 років можуть звертатися самостійно, але з письмовою згодою батьків.

Для підтвердження проживання дитини можуть знадобитися:

письмові згоди батьків;

згода власника житла;

документи про опіку.

Реєстрація місця проживання військовозобов’язаних

Після зміни адреси громадянин повинен протягом семи днів повідомити ТЦК, що вимагає Закон "Про військовий обов’язок і військову службу". Це можна зробити онлайн через Резерв+.

Порушення строків веде до адміністративного штрафу, наголошують фахівці порталу Advokat Market.

Прописка для ійськовослужбовців

Військовослужбовці можуть реєструватися за загальним порядком, але іноді потрібні:

довідка з місця служби;

документи на службове житло;

згода командування на реєстрацію членів сім’ї.

Як діяти ВПО при зміні прописки

ВПО проходять стандартну процедуру реєстрації, але додатково повинні оновити адресу в реєстрі ВПО протягом 10 днів. Оновлення можливе в управлінні соцзахисту населення (УСЗН), або онлайн у Дії.

Список типових документів для ВПО:

заява на оновлення даних;

документ, що підтверджує нове місце проживання;

посвідка ВПО чи електронне підтвердження.

Варто зазначити, що невчасне подання може позбавити ВПО державних виплат.

