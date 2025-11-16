Кого не можна виписати з квартири під час воєнного стану в Україні — правила у 2025 році

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Житлові спори під час воєнного стану набули особливої гостроти. Власники нерухомості стикаються з конфліктами, що тягнуться роками, а законодавство залишає багато обмежень, які впливають на можливість виписки людини з житла.

Як підкреслює адвокат Олександр Малик, "в питаннях виселення дрібниць не існує, усе вирішує норма закону і позиція суду". Саме вона визначає, кого держава дозволяє виписувати, а кого — ні.

Реклама

Читайте також:

Кого не можна виписати під час воєнного стану

Ключові обмеження стосуються категорій громадян, щодо яких українське законодавство встановило додатковий захист. Під час воєнного стану їхнє право на проживання не може бути порушене навіть за вимогою власника житла.

До таких осіб належать:

особи, які є співвласниками житла;

військовозобов’язані, що перебувають у реєстрі та підлягають мобілізації;

неповнолітні діти, якщо немає дозволу органів опіки.

За словами Малика, будь-які дії щодо цих категорій без належної юридичної процедури приречені на провал. Тому навіть суд зазвичай не може ухвалити рішення про їх примусове виселення.

Коли допускається виписка через суд

Попри воєнний стан, суди продовжують розглядати спори щодо примусового виселення, але лише тоді, коли є суттєві підстави.

Такі підстави включають:

самовільне заселення без згоди власника;

цілеспрямоване псування або руйнування майна;

використання житла не за призначенням;

систематичні конфлікти та антисоціальну поведінку;

тривалий борг за комунальні послуги.

У разі доведення порушень суд може ухвалити рішення, незалежно від позиції мешканця. Проте якщо особа належить до захищених категорій, позов здебільшого буде відхилено.

Як законно виселити людину через суд

Юрист радить рухатися в межах прозорої та чіткої процедури. Найчастіші кроки включають:

Спроби мирної домовленості — пропозиція альтернативного проживання або добровільної виписки. Збір доказів — фіксація шкоди, конфліктів, боргів, свідчень сусідів. Подання позову — якщо ситуація не вирішується, позов подають до суду за місцем проживання. Виконання рішення — примусове виселення можливе лише через державних виконавців.

Куди звертатися у справах про виселення

Позови щодо виписки подаються до місцевого суду. Необхідно додати документи, що підтверджують законні підстави для виселення. Адвокат наголошує, що підготовка матеріалів має вирішальне значення.

"Суд завжди дивиться на докази, а не на емоції", — зазначає Малик.

Як повідомлялось, багато українців помилково вважають, що для зняття особи з реєстрації місця проживання необхідне обов'язкове рішення суду. Однак, законодавчі зміни значно розширили права власника житла, дозволяючи йому "виписати" людину без її згоди та судового процесу. Ця спрощена процедура стала можливою завдяки ухваленню нових норм щодо реєстрації.

Також ми розповідали, що прописка була офіційно замінена на "реєстрацію місця проживання". Ця зміна не просто нова назва, а суттєве юридичне розмежування: закон чітко відокремлює факт проживання від права власності, що унеможливлює набуття права власності на житло лише через багаторічну реєстрацію.