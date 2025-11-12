Чи може власник квартири виписати людину без її згоди — правила у 2025 році

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Багато українців досі вважають, що виписати когось із квартири без суду — неможливо. Але правила змінилися: власник отримав значно більше прав. Тепер "виписати" людину можна без її згоди і без судового рішення. Це стало реальністю після ухвалення нових норм, які спростили процедуру зняття з реєстрації.

Якщо зареєстровані у квартирі або будинку особи не є власниками чи співвласниками, господар житла має право самостійно ініціювати їхнє зняття з реєстрації, зазначають адвокати АО "Бачинський та партнери" .

Для цього більше не потрібно отримувати згоду прописаних мешканців. Людина без офіційної прописки втрачає низку прав, зокрема соціальних.

"Тому важливо розуміти, що рішення про виписку повинно бути обґрунтованим, адже в судовій практиці вже є випадки, коли громадянам поновлювали реєстрацію через порушення процедури", — кажуть фахівці.

Як виписати людину через ЦНАП

Згідно з постановою Кабміну №265, власник квартири може звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг. Там потрібно подати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

заяву на зняття особи з реєстрації;

документ, що підтверджує право власності на житло.

Після перевірки документів працівники ЦНАПу самостійно вносять зміни до реєстру територіальної громади. Судова участь у цьому процесі більше не потрібна.

Кого не можна виписати з житла

Закон встановлює чіткі обмеження. Не підлягають виписці без згоди:

власники або співвласники квартири;

діти до 18 років.

Для дитини потрібна згода її батьків або рішення органу опіки. Це означає, що власник не може зняти з реєстрації власну дитину чи дитину співвласника без дозволу.

Що робити, якщо вас виписали незаконно

Бувають ситуації, коли людину знімають із реєстрації помилково або без достатніх підстав. Наприклад, це трапляється з військовими, людьми у відрядженні чи тими, хто перебуває у лікарні. У такому разі треба звернутися до суду з позовом про поновлення місця реєстрації.

До позову варто додати документи, що підтверджують ваше право проживати в помешканні, а також посилання на норми законів, які було порушено. Суд часто стає на бік особи, якщо та опинилася без прописки незаконно.

Чи можна виписати власника або співвласника

Навіть за новими правилами власника чи співвласника житла не можна зняти з реєстрації без його згоди. Це є прямим порушенням права власності. Так само захищені й діти цих осіб — їх не можна виписати без участі батьків.

Як повідомлялось, в Україні відбулася офіційна заміна поняття "прописка" на "реєстрацію місця проживання", і це не просто зміна назви, а суттєва юридична відмінність. Новий закон чітко розмежовує факт реєстрації від права власності, підкреслюючи, що сама лише реєстрація не надає особі жодних прав на володіння житлом.

Також ми розповідали, що кожен громадянин України повинен зареєструвати своє місце проживання або задекларувати його протягом 30 днів після переїзду. Ця вимога є важливою для держави, оскільки дозволяє вести облік населення, забезпечувати надання соціальних послуг, виплат та реалізацію виборчих прав. Хоча суворих покарань за порушення немає, відповідальності уникнути не вийде.