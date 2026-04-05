Житло для військових від держави: які програми існують у 2026 році в Україні

У 2026 році питання житла для військових залишається одним із ключових. Держава формально гарантує забезпечення квартирами або грошовою компенсацією, але на практиці все залежить від умов служби, черги та обраної програми. З’явилося більше інструментів, зокрема доступна іпотека та ваучери. Водночас правила залишаються доволі жорсткими.

Право на житло від держави мають контрактники, мобілізовані, ветерани та сім’ї загиблих, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Подільський юридичний центр.

Головна умова — потреба у покращенні житлових умов. Це може бути проживання кількох сімей в одній квартирі, відсутність окремих кімнат або втрата житла. Також враховується статус інвалідності чи участі у бойових діях.

єОселя для військових

Державна іпотечна програма дозволяє взяти іпотеку під 3% річних. Підійде як для новобудов, так і для вторинного ринку. Але єобмеження щодо віку житла та площі: 52,5 кв. м на одну особу плюс додатково на сім’ю. Це один із найшвидших способів отримати власне житло без очікування роками.

Безплатне житло для військових

Безоплатне житло залишається, але доступне переважно тим, хто має 20 років вислуги. Потрібно стати на квартирний облік і чекати черги, яка формується роками.

Читайте також:

Житло можуть надати з державного фонду або придбати за бюджетні кошти.

Житловий ваучер для військових

Окремий інструмент — житлові ваучери. Військові зі статусом УБД або інвалідністю можуть отримати до 2 млн грн.

Гроші дозволено використати як перший внесок або часткове погашення іпотеки. Це значно спрощує доступ до власного житла.

Документи на житло для військових

Щоб стати на облік, потрібно подати рапорт, довідки про місце проживання, склад сім’ї та підтвердження пільг. Далі рішення ухвалює житлова комісія. Після цього залишається чекати черги або обирати альтернативні програми.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні оновили суми виплат для військових, які винаймають помешкання через відсутність власної нерухомості за місцем дислокації. Тепер бійці отримуватимуть щомісячне відшкодування за оренду житла згідно з новими державними нормативами.

Також Новини.LIVE розповідали, що отримання статусу УБД часто плутають із гарантованим отриманням ключів від квартири, проте в реальності це лише початок тривалого бюрократичного шляху. Наявність посвідчення дає законне право претендувати на житло, але не забезпечує його миттєву видачу позачергово чи без черг.