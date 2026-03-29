єОселя для військових: вимоги та нюанси у 2026 році

З урахуванням високих цін на житло іпотека для військових залишається ключовим інструментом придбання квартири або будинку. Програма "єОселя" пропонує пільгові ставки, але доступ до них має чіткі обмеження. У 2026 році правила залишаються досить жорсткими, особливо щодо доходів і наявного житла.

Розуміння вимог заздалегідь допомагає уникнути відмови, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експерта з нерухомості Антона Антоненко.

Вимоги до військових за єОселею

Податися можуть лише військовослужбовці визначених структур: ЗСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардія, прикордонники та інші силові органи.

Базові умови: громадянство України, вік від 18 років і не більше 70 на момент погашення кредиту.

Обов’язкова підтверджена платоспроможність — банк оцінює стабільність доходу та кредитну історію. Також кандидат не повинен бути у санкційних списках.

Квадратура за єОселею

Одна з ключових вимог — обмеження щодо нерухомості. Якщо житло є, його площа не повинна перевищувати 52,5 кв. м на особу плюс 21 кв. м на кожного члена сім’ї.

"Важливий нюанс: зруйноване або житло на окупованих територіях не враховується. Продаж нерухомості за останній рік також перевіряється — перевищення норм може стати причиною відмови", — наголошує Антоненко.

Відсоткова ставка єОселя для військових

Пільгова ставка становить 3% річних, у деяких випадках — 6%. Але ці умови діють лише поки зберігається статус військового.

У разі звільнення компенсація від держави припиняється, і ставка зростає до базових 7%, а згодом — до 10%. Це один із головних фінансових ризиків, каже Антоненко.

Як подати заявку на єОселю військовим

Подання максимально спрощене і відбувається через застосунок "Дія". Користувач заповнює анкету, вказує доходи та інформацію про сім’ю, після чого отримує пропозиції від банків.

Попереднє рішення зазвичай надходить протягом доби. Остаточний пакет документів подається вже після вибору банку.

На старті паперові документи не потрібні — достатньо даних у Дії. Після схвалення банк запитує підтвердження доходів, сімейного стану та об’єкта нерухомості.

Також доведеться оплатити супутні витрати: страховку, оцінку житла, нотаріальні послуги та банківську комісію.

Що ще треба знати про єОселю

Попри медійний успіх, державна програма "єОселя" наразі не здатна подолати житлову кризу, оскільки її фактичні охоплення залишаються критично малими. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE Данило Гетманцев відверто визнав неефективність поточних інструментів

"Ми дуже підтримуємо програму "єОселя", але єдина її проблема в тому, що вона не працює", — підкреслив він.

Статистика у 20 тисяч виданих кредитів виглядає краплею в морі на тлі реального попиту, який ще до великої війни вимірювався мільйоном сімей.

Ситуація лише погіршилася з появою мільйонів переселенців.

"Протенинішні інструменти не вирішують проблему житла системно", — каже Гетманцев.

У результаті більшість українців, які втратили дім або мріють про власний куточок, залишаються сам на сам із недоступним ринком нерухомості.

Нові правила програми "єОселя", що діють з 9 лютого, суттєво обмежують вибір житла за площею та ціною. Такі зміни покликані зробити державну підтримку максимально адресною, зосередивши ресурси на допомозі сім'ям у складних житлових обставинах.

Раніше іпотечні внески зазвичай суттєво перевищували вартість оренди, проте станом на 2026 рік цей розрив майже зник. Завдяки програмі "єОселя" щомісячний платіж за власну однокімнатну квартиру в багатьох містах тепер цілком порівняний із орендою, а подекуди навіть вигідніший за неї.