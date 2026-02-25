Відео
Головна Ринок нерухомості Зміна правил в єОселі — які нововведення чекають на українців

Зміна правил в єОселі — які нововведення чекають на українців

Дата публікації: 25 лютого 2026 20:08
Оновлення в єОселі — що зміниться для покупців і забудовників у 2026 році
єОселя прискорить іпотеку і відкриє новий сервіс. Фото: Новини.LIVE

Державна іпотека єОселя готується до великого оновлення, яке обіцяють запустити вже у другому кварталі 2026-го. Українська асоціація девелоперів разом із Укрфінжитлом нарешті взялися за "біль" усіх забудовників — бюрократію під час акредитації об’єктів. 

План амбітний: створити онлайн-платформу, яка замінить нескінченні стоси паперу цифровими анкетами, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на матеріал Forbes Ukraine.

В програмі приймають участь вже 124 девелопери та понад 300 ЖК, але кожен новий об'єкт — це справжній квест. Процес часто нагадує лотерею: він довгий, непрозорий і сильно залежить від настрою конкретного банку.

Як працюватиме акредитація новобудов у єОселі

Замість того, щоб збирати окремий пакет документів для кожної установи, забудовник завантажуватиме дані в "єдине вікно". Банки бачитимуть заявку в реальному часі у своїх кабінетах. Це має прибрати дублювання роботи та постійні "уточнення уточнень".

Проте бізнес налаштований стримано-оптимістично. Анна Лаєвська із інжинірингово-консалтингової компанії Sigma+ зазначає, що головна проблема — у відсутності єдиних правил гри

"Процедура акредитації складна і тривала, у кожного банку свої вимоги. Відсутність прозорих строків часто створює затримки", — каже вона.

Банкіри ж, своєю чергою, нагадують, що онлайн-кабінет — це не "магічна кнопка". Перевірки нікуди не зникнуть.

"Неякісна робота з документами може призвести до появи недобудов у портфелі", — прямо кажуть у пресслужбі Ощадбанку.

Чи стане іпотека швидшою для покупців

Якщо все запрацює, як обіцяють, терміни погодження нових будинків можуть впасти з 4 місяців до одного. 

"Платформа стандартизує подачу і забезпечить швидку комунікацію", — підтверджує Євген Фаворов, голова Української асоціації девелоперів, що розробляє проєкт.

Для людей це означає більший вибір квартир, які можна купити в іпотеку "тут і зараз". У перспективі акредитовані ЖК автоматично підтягуватимуться в загальний реєстр із фільтрами та онлайн-калькуляторами.

Але є одне "але". Яким би зручним не був сервіс, швидкість іпотеки все одно впреться в наявність реальних грошей у держави. Без стабільного фінансування навіть найшвидша платформа не зможе розігнати ринок.

Скільки ще буде діяти єОселя

Як розповів голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер  в інтерв’ю Новини.LIVE, єОселя переходить зі статусу швидкої допомоги в режим довгострокової державної політики. Адже для українців сьогодні критично важливо розуміти саме стратегічні перспективи ініціативи.

"Ця програма буде з нами на десятиліття. Це затверджено в нашій стратегії", — наголосив Мецгер, запевнивши, що проєкт не є тимчасовим рішенням.

В основу розвитку покладено перевірений досвід міжнародних фінансових інституцій, які успішно працюють на глобальних ринках упродовж багатьох років. Такий підхід підтверджує, що єОселя стає фундаментальним елементом житлового сектору країни, а не просто разовим антикризовим кроком.

Як повідомлялось, нерухомість, придбана через єОселю або інші кредитні програми, перебуває під обтяженням. Попри те, що ви є законним власником, вільно розпоряджатися квартирою чи продати її без узгодження з банком не вдасться.

Також ми розповідали, що будь-який довгостроковий кредит, як-от єОселя, передбачає стабільність, проте під час війни ніхто не застрахований від фатальних обставин. Коли звичний життєвий план руйнується через трагедію, родини змушені шукати юридичні виходи, щоб не залишитися сам на сам з боргом.

кредити іпотека забудовники єОселя купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
