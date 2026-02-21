Кредит за єОселею — що буде з іпотекою у випадку смерті позичальника

Іпотека єОселя у разі смерті позичальника залишила питання. Фото: Freepik

Іпотека, зокрема программа "єОселя", завжди розрахована на роки. Люди планують доходи, роботу, сімейне життя, але ніхто не може передбачити форс-мажор. В умовах війни ризики лише зросли, і дедалі частіше родини стикаються з питанням, як діяти з кредитом у разі трагічних обставин.

єОселя, як і будь-який кредитний продукт, передбачає чіткі фінансові зобов’язання у найскладніших ситуаціях, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на оператора програми "Укрфінжитло".

Що буде з кредитом єОселя у разі смерті позичальника

Смерть позичальника не означає автоматичного списання іпотеки. За програмою "єОселя" зобов’язання не зникають, але порядок їх подальшого врегулювання визначений законом. В Укрфінжитлі пояснюють, що родина не залишається сам на сам із проблемою.

Від початку роботи програми банки зафіксували 39 випадків смерті військовослужбовців-позичальників. Загальна сума таких кредитів становить близько 63 млн грн — це приблизно 0,1% усього портфеля. Тобто випадки поодинокі, але для конкретних сімей питання є критичним.

Хто сплачує іпотеку єОселя після смерті позичальника

У разі смерті позичальника можливі два варіанти продовження обслуговування боргу:

зобов’язання бере на себе поручитель, якщо він передбачений договором;

виплати переходять до спадкоємців, які прийняли спадщину.

Банк, що видав кредит, залишається головною контактною стороною для родини. Саме з ним узгоджуються подальші кроки, графік і порядок погашення.

Як закривається кредит єОселя

У більшості таких ситуацій питання вирішуються в досудовому порядку. Судові спори не є типовим сценарієм. Середній строк повного врегулювання та закриття кредиту становить близько 10 місяців.

Укрфінжитло відповідає за опрацювання заборгованості, яка виникла через події військових ризиків. Нині разом із банками-партнерами опрацьовуються механізми, які дозволять спростити процедури для родин загиблих.

Для сімей важливо знати кілька речей:

кредит не анулюється автоматично;

всі рішення приймаються з урахуванням законодавства та конкретних обставин;

банк залишається ключовим партнером у комунікації.

У перспективі банки готують додаткові ініціативи, щоб мінімізувати бюрократію та скоротити строки врегулювання.

Хто отримує найвигідніші умови за єОселею

Програма "єОселя" за час повномасштабної війни помітно змінилася. Вона більше не є "універсальною" іпотекою для всіх, а поступово перетворилася на адресний інструмент підтримки конкретних груп.

Як пояснив Новини.LIVE голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер, основа єОселі однакова для всіх.

"Базовий продукт, він один. єОселя — це 20 років кредит зі ставкою 7 відсотків, яка змінюється лише після 10-го року", — наголосив він.

Найнижчу ставку — 3% річних — держава закріпила за тими, хто безпосередньо працює або служить на неї. Йдеться не лише про кадрових військових.

За словами Мецгера, програму цілеспрямовано зробили пільговішою для окремих категорій.

Як повідомлялось, реальні обсяги пільгової іпотеки поки що не здатні покрити попит, залишаючи питання доступності житла відкритим. Уряд шукає вихід у новій моделі кредитування, яка б дозволила відійти від прямого держфінансування та залучити зовнішніх інвесторів.

Також ми розповідали, що попри вигідні умови єОселі, потенційним покупцям не слід розслаблятися. Окрім обіцяних низьких відсотків, на практиці доведеться закладати в бюджет чимало додаткових платежів, які часто залишаються "за кадром" рекламних пропозицій.