Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Квартира за єОселею — хто сплачує кредит після смерті позичальника

Квартира за єОселею — хто сплачує кредит після смерті позичальника

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 17:05
Кредит за єОселею — що буде з іпотекою у випадку смерті позичальника
Іпотека єОселя у разі смерті позичальника залишила питання. Фото: Freepik

Іпотека, зокрема программа "єОселя", завжди розрахована на роки. Люди планують доходи, роботу, сімейне життя, але ніхто не може передбачити форс-мажор. В умовах війни ризики лише зросли, і дедалі частіше родини стикаються з питанням, як діяти з кредитом у разі трагічних обставин.

єОселя, як і будь-який кредитний продукт, передбачає чіткі фінансові зобов’язання у найскладніших ситуаціях, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на оператора програми "Укрфінжитло".

Реклама
Читайте також:

Що буде з кредитом єОселя у разі смерті позичальника

Смерть позичальника не означає автоматичного списання іпотеки. За програмою "єОселя" зобов’язання не зникають, але порядок їх подальшого врегулювання визначений законом. В Укрфінжитлі пояснюють, що родина не залишається сам на сам із проблемою.

Від початку роботи програми банки зафіксували 39 випадків смерті військовослужбовців-позичальників. Загальна сума таких кредитів становить близько 63 млн грн — це приблизно 0,1% усього портфеля. Тобто випадки поодинокі, але для конкретних сімей питання є критичним.

Хто сплачує іпотеку єОселя після смерті позичальника

У разі смерті позичальника можливі два варіанти продовження обслуговування боргу:

  • зобов’язання бере на себе поручитель, якщо він передбачений договором;
  • виплати переходять до спадкоємців, які прийняли спадщину.

Банк, що видав кредит, залишається головною контактною стороною для родини. Саме з ним узгоджуються подальші кроки, графік і порядок погашення.

Як закривається кредит єОселя

У більшості таких ситуацій питання вирішуються в досудовому порядку. Судові спори не є типовим сценарієм. Середній строк повного врегулювання та закриття кредиту становить близько 10 місяців.

Укрфінжитло відповідає за опрацювання заборгованості, яка виникла через події військових ризиків. Нині разом із банками-партнерами опрацьовуються механізми, які дозволять спростити процедури для родин загиблих.

Для сімей важливо знати кілька речей:

  • кредит не анулюється автоматично;
  • всі рішення приймаються з урахуванням законодавства та конкретних обставин;
  • банк залишається ключовим партнером у комунікації.

У перспективі банки готують додаткові ініціативи, щоб мінімізувати бюрократію та скоротити строки врегулювання. 

Хто отримує найвигідніші умови за єОселею

Програма "єОселя" за час повномасштабної війни помітно змінилася. Вона більше не є "універсальною" іпотекою для всіх, а поступово перетворилася на адресний інструмент підтримки конкретних груп. 

Як пояснив Новини.LIVE голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер, основа єОселі однакова для всіх.

"Базовий продукт, він один. єОселя — це 20 років кредит зі ставкою 7 відсотків, яка змінюється лише після 10-го року", — наголосив він.

Найнижчу ставку — 3% річних — держава закріпила за тими, хто безпосередньо працює або служить на неї. Йдеться не лише про кадрових військових.

За словами Мецгера, програму цілеспрямовано зробили пільговішою для окремих категорій.

Як повідомлялось, реальні обсяги пільгової іпотеки поки що не здатні покрити попит, залишаючи питання доступності житла відкритим. Уряд шукає вихід у новій моделі кредитування, яка б дозволила відійти від прямого держфінансування та залучити зовнішніх інвесторів.

Також ми розповідали, що попри вигідні умови єОселі, потенційним покупцям не слід розслаблятися. Окрім обіцяних низьких відсотків, на практиці доведеться закладати в бюджет чимало додаткових платежів, які часто залишаються "за кадром" рекламних пропозицій.

смерть кредити іпотека єОселя купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації