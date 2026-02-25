Обновление єОселе — какой сервис предложат украинцам

єОселя ускорит ипотеку и откроет новый сервис. Фото: Новини.LIVE

Программа "єОселя" готовится к масштабному обновлению, которое должно стартовать уже весной-летом 2026-го. Главный акцент сделают на цифровизации и упрощении бумажной волокиты, которая ранее существенно тормозила выход застройщиков на рынок госипотеки.

План амбициозный: создать онлайн-платформу, которая заменит бесконечные кипы бумаги цифровыми анкетами, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на материал Forbes Ukraine.

В программе принимают участие уже 124 девелопера и более 300 ЖК, но каждый новый объект — это настоящий квест. Процесс часто напоминает лотерею: он долгий, непрозрачный и сильно зависит от настроения конкретного банка.

Как будет работать аккредитация новостроек в єОселе

Вместо того, чтобы собирать отдельный пакет документов для каждого учреждения, застройщик будет загружать данные в "единое окно". Банки будут видеть заявку в реальном времени в своих кабинетах. Это должно убрать дублирование работы и постоянные "уточнения уточнений".

Однако бизнес настроен сдержанно-оптимистично. Анна Лаевская из инжинирингово-консалтинговой компании Sigma+ отмечает, что главная проблема — в отсутствии единых правил игры

"Процедура аккредитации сложная и длительная, у каждого банка свои требования. Отсутствие прозрачных сроков часто создает задержки", — говорит она.

Банкиры же, в свою очередь, напоминают, что онлайн-кабинет — это не "магическая кнопка". Проверки никуда не исчезнут.

"Некачественная работа с документами может привести к появлению недостроев в портфеле", — прямо говорят в пресс-службе Ощадбанка.

Станет ли ипотека быстрее для покупателей

Если все заработает, как обещают, сроки согласования новых домов могут упасть с 4 месяцев до одного.

"Платформа стандартизирует подачу и обеспечит быструю коммуникацию", — подтверждает Евгений Фаворов, глава Украинской ассоциации девелоперов, разрабатывающей проект.

Для людей это означает больший выбор квартир, которые можно купить в ипотеку "здесь и сейчас". В перспективе аккредитованные ЖК будут автоматически подтягиваться в общий реестр с фильтрами и онлайн-калькуляторами.

Но есть одно "но". Каким бы удобным ни был сервис, скорость ипотеки все равно упрется в наличие реальных денег у государства. Без стабильного финансирования даже самая быстрая платформа не сможет разогнать рынок.

Сколько еще будет действовать єОселя

Как рассказал председатель правления Укрфинжитла Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE, єОселя переходит из статуса скорой помощи в режим долгосрочной государственной политики. Ведь для украинцев сегодня критически важно понимать именно стратегические перспективы инициативы.

"Эта программа будет с нами на десятилетия. Это утверждено в нашей стратегии", — подчеркнул Мецгер, заверив, что проект не является временным решением.

В основу развития положен проверенный опыт международных финансовых институтов, которые успешно работают на глобальных рынках на протяжении многих лет. Такой подход подтверждает, что єОселя становится фундаментальным элементом жилищного сектора страны, а не просто разовым антикризисным шагом.

Как сообщалось, недвижимость, приобретенная через єОселю или другие кредитные программы, находится под обременением. Несмотря на то, что вы являетесь законным владельцем, свободно распоряжаться квартирой или продать ее без согласования с банком не удастся.

Также мы рассказывали, что любой долгосрочный кредит, например єОселя, предполагает стабильность, однако во время войны никто не застрахован от фатальных обстоятельств. Когда привычный жизненный план рушится из-за трагедии, семьи вынуждены искать юридические выходы, чтобы не остаться один на один с долгом.