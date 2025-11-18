Паркан між сусідніми ділянками — хто має оплачувати встановлення огорожи

Паркан між ділянками землі. Фото: Freepik

Власна ділянка землі для більшості українців давно стала не лише місцем для житла, а й простором спокою та безпеки. Саме тому питання, за чий рахунок встановлюється паркан між сусідами, виникає все частіше. Однозначної норми немає, і все залежить від домовленостей та конкретних обставин.

Як розповіві Новини.LIVE юрист Олег Козляк, зазвичай витрати на огорожу врегульовуються шляхом усної або письмової угоди.

Реклама

Читайте також:

Якщо паркан ставиться лише на вашій ділянці, то всі витрати несе власник. Тобто коли конструкція стоїть повністю у межах приватної території, сусід фінансувати її не зобов’язаний.

Інша ситуація — коли стовпи або сама конструкція розташовані на межі двох ділянок. У такому випадку найчастіше сусіди домовляються про спільне фінансування. Формула проста: або витрати ділять навпіл, або визначають інший порядок участі в оплаті.

Що робити, якщо сусід відмовляється платити

На практиці буває, що один власник прагне встановити огорожу, а інший не хоче брати участі у витратах. Закон не змушує його платити лише тому, що паркан розташований на межі.

"Юридично немає загальнообов’язкового правила, що сусід має оплатити половину паркану лише тому, що він стоїть на межі", — наголошує Козляк.

У такій ситуації ініціатор має переконатися, що огорожа не погіршить умови користування сусідньою територією: не створить надмірної тіні, не обмежить доступу до комунікацій, не стане причиною конфліктів.

Якщо спір не вдається вирішити мирно, питання можуть передати до суду. Тоді суд оцінює, чи справді є підстави для спільної участі у витратах або чи порушує споруджена огорожа права іншого власника.

Коли доцільно укладати письмову угоду на паркан

Щоб уникнути конфліктів у майбутньому, фахівці радять оформлювати хоча б коротку письмову домовленість. У ній варто зафіксувати:

розташування паркану;

тип конструкції;

порядок фінансування;

терміни виконання робіт.

Письмова домовленість допомагає уникнути непорозумінь і стає аргументом у разі можливих суперечок.

Оплата за встановлення паркану між сусідніми ділянками — питання домовленості та здорового глузду. Якщо компроміс знайти важко, юрист або суд можуть допомогти визначити справедливий підхід.

"Це питання домовленості або рішення у суді за позовом одного з власників", — підсумовує Козляк.

Як повідомлялось, вибір висоти паркану є актуальним питанням для землевласників, що балансує між бажанням повної приватності та необхідністю дотримання добросусідських норм. Хоча законодавство України пропонує певні орієнтири, їхнє тлумачення нерідко призводить до непорозумінь.

Також ми розповідали, що кожен власник ділянки потребує швидкого та бюджетного огородження, оскільки висока ціна не завжди гарантує якість. Ключ до економії — вибір недорогого матеріалу та його простий монтаж, що дозволить створити надійний паркан, який чудово виконуватиме свої функції.