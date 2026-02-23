Чи можна не платити оренду через арешт земельної ділянки — правила у 2026 році

Коли можна не платити за оренду землі, яка під арештом. Фото: Freepik

Коли на земельну ділянку накладають арешт, у багатьох власників та орендарів стається легкий ступор. Перші бояться, що грошей більше не побачать, а другі — щиро сподіваються, що тепер можна не платити.

Але автоматично договір оренди через арешт не зникає, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Чому арешт землі не привід забути про орендну

Юридично арешт — це "стоп-кран" для розпорядження майном (стаття 56 Закону "Про виконавче провадження"). Власник не може пай продати, подарувати або заставити в банк. Але користування землею зазвичай не припиняється.

Якщо в ухвалі суду чи постанові виконавця немає прямої фрази "заборонити користування", то орендар продовжує працювати, а власник — отримувати свій дохід.

Кому платити оренду при арешті землі

Це найтонший момент. Зазвичай ви платите власнику, як і раніше. Проте, якщо виконавець наклав арешт не лише на землю, а й на кошти боржника, орендар отримає офіційну постанову. У ній буде чітко вказано: "платити не Івану Івановичу, а на депозитний рахунок ДВС/приватного виконавця".

Але не треба платити виконавцю "на словах". Поки у вас на руках немає паперової вимоги від ДВС, ви зобов'язані платити саме власнику. Самодіяльність тут може призвести до того, що ви заплатите двічі.

Не платити можна лише тоді, якщо через кримінальну справу ділянку опечатали, вилучили як речовий доказ і фізично не пускають туди техніку. У такому разі працює логіка "немає можливості користуватися — немає оплати", але це доводиться документами, а не просто словами про "погані часи".

Що робити пайовику та орендарю

Орендарям треба знати, що навіть якщо ваші власні рахунки заблоковані, це ваша проблема, а не підстава для дефолту. Накопичите борг за 3 роки — власник просто розірве договір через суд (стаття 32 Закону "Про оренду землі").

Власникам (пайовикам) варто врахувати, що якщо орендар каже "земля під арештом, грошей не буде" — це маніпуляція. Вимагайте письмове пояснення. Якщо прямої судової заборони на обробіток немає — ви маєте повне право на свої дивіденди.

Як повідомлялось, в Україні почастішали випадки, коли законні власники ділянок раптово втрачають право на землю за рішенням суду. Зазвичай прокурори оскаржують старі рішення про приватизацію, стверджуючи, що земля насправді належить до заповідного лісового фонду або берегової лінії.

Також ми розповідали, що правила, які діють в Україні останні кілька років, фактично встановили "абонентську плату" за кожен гектар сільгоспземлі. Держава запровадила МПЗ, аби збирати податки навіть з тих ділянок, які офіційно не приносять прибутку або просто простоюють.