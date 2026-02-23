Аренда земли — нужно ли платить, когда участок под арестом

Когда можно не платить за аренду земли, которая под арестом. Фото: Freepik

В Украине, когда на земельный участок накладывают арест, многие владельці и арендаторы впадают в ступор. Одни боятся, что больше не будут получатьб оплату, а вторые уверены, что теперь можно не платить за пай.

Но автоматически договор аренды из-за ареста не исчезает, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Почему арест земли не повод забыть об арендной

Юридически арест — это "стоп-кран" для распоряжения имуществом(статья 56 Закона "Об исполнительном производстве"). Собственник не может пай продать, подарить или заложить в банк. Но пользование землей обычно не прекращается.

Если в постановлении суда или постановлении исполнителя нет прямой фразы "запретить пользование", то арендатор продолжает работать, а владелец — получать свой доход.

Кому платить аренду при аресте земли

Это самый тонкий момент. Обычно вы платите собственнику, как и раньше. Однако, если исполнитель наложил арест не только на землю, но и на средства должника, арендатор получит официальное постановление. В нем будет четко указано: "платить не Ивану Ивановичу, а на депозитный счет ГИС/частного исполнителя".

Но не надо платить исполнителю "на словах". Пока у вас на руках нет бумажного требования от ГИС, вы обязаны платить именно собственнику. Самодеятельность здесь может привести к тому, что вы заплатите дважды.

Не платить можно только тогда, если из-за уголовного дела участок опечатали, изъяли как вещественное доказательство и физически не пускают туда технику. В таком случае работает логика "нет возможности пользоваться — нет оплаты", но это доказывается документами, а не просто словами о "плохих временах".

Что делать пайщику и арендатору

Арендаторам надо знать, что даже если ваши собственные счета заблокированы, это ваша проблема, а не основание для дефолта. Накопите долг за 3 года — владелец просто расторгнет договор через суд (статья 32 Закона "Об аренде земли").

Владельцам (пайщикам) стоит учесть, что если арендатор говорит "земля под арестом, денег не будет" — это манипуляция. Требуйте письменное объяснение. Если прямого судебного запрета на обработку нет — вы имеете полное право на свои дивиденды.

Как сообщалось, в Украине участились случаи, когда законные владельцы участков внезапно теряют право на землю по решению суда. Обычно прокуроры оспаривают старые решения о приватизации, утверждая, что земля на самом деле относится к заповедному лесному фонду или береговой линии.

Также мы рассказывали, что правила, которые действуют в Украине последние несколько лет, фактически установили "абонентскую плату" за каждый гектар сельхозземли. Государство ввело МПЗ, чтобы собирать налоги даже с тех участков, которые официально не приносят прибыли или просто простаивают.