Ставок для розведення риби на власній ділянці — чи можна викопати водойму біля дому

Ставок біля будинку. Фото: Freepik

Власний ставок для вирощування риби — це хороша можливість не лише забезпечити сім’ю свіжою продукцією, а й отримати додатковий дохід. Проте, перш ніж почати земляні роботи з облаштування водойми на подвір’ї, варто впевнитися, що ви не порушуєте закон.

Новини.LIVE з посиланням на фахівців порталу "Юристи UA" розповідають про це детальніше.

Чи можна вирити ставок на власній ділянці

Адвокат В’ячеслав Кирда пояснив, що створити штучну водойму на власній ділянці дозволяється, якщо ця земля належить вам на праві приватної власності й має цільове призначення для ведення особистого селянського господарства.

Згідно з нормами чинного законодавства, власники земельних ділянок в Україні мають право облаштовувати на своїй території штучні водойми без оформлення спеціальних дозволів за умови дотримання певних вимог.

Зокрема йдеться про ставки, які не мають сполучення з природними водоймами (річками, озерами чи іншими водотоками) та використовуються виключно для особистих потреб.

Водночас у випадку, якщо власник планує займатися розведенням риби з комерційною метою, процедура стає складнішою. У цьому випадку необхідно отримати погодження від екологічних служб, Державного агентства водних ресурсів та Держпродспоживслужби.

Окрім цього, якщо йдеться про масштабне господарство, може знадобитися проведення оцінки впливу на навколишнє середовище в межах екологічного контролю.

Якої форми та площі може бути ставок

Оптимальні параметри водойми насамперед залежать від екологічних умов конкретного регіону та виду риби, яку планується вирощувати. Загалом норми такі:

Форма — законодавство не передбачає обмежень в цьому питанні, тож все залежить від особистих вподобань власника. Площа — може бути до декількох гектарів, залежно від масштабів ділянки, при цьому іхтіологи рекомендують не менше 25 кв.м. Глибина — щоб створити необхідні умови для зимівлі й терморегуляції риби, це має бути в межах 1,5-2,5 м.

Важливо також, щоб гідрологічні умови передбачали стабільне водопостачання та водовідведення, щоб уникнути застою та деградації ставка.

