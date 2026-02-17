Відео
Оновлення будівельних норм — що треба знати українцям

Оновлення будівельних норм — що треба знати українцям

Дата публікації: 17 лютого 2026 14:32
Зведення будинку — які зміни у будівельних нормах пропонує уряд
Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні переглядають державні будівельні норми, щоб зробити простір доступнішим для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Перед рішенням провели масштабний аналіз 33 норм.

Оновлення стосуються насамперед ДБН В.2.2-15-2019 і ДБН В.2.2-9:2018, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Під час моніторингу з’ясувалося, що 52% будівельних норм вже повністю враховують вимоги доступності. Ще 24 відсотки лише частково деталізують інклюзивні стандарти, а решта потребують серйозного доопрацювання.

"Ми системно оновлюємо будівельні норми, максимально деталізуємо вимоги до доступності, щоб зміни ефективно працювали в реальному житті", — пояснил заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

У житлових будинках зміни торкнуться як подвір’я, так і під’їздів. Планують уточнити вимоги до:

  • облаштування дворів і маршрутів без перешкод;
  • тактильних і візуальних елементів навігації;
  • параметрів ліфтів для людей у кріслах колісних;
  • евакуації у висотних будівлях.

Окремо передбачать дублювання інформації шрифтом Брайля, контрастне маркування та звукові оповіщення.

Нові вимоги до громадських будівель

Зміни до ДБН В.2.2-9:2018 охоплять установи, заклади культури, спорту та сервісу. Йдеться не лише про входи, а й про всю логіку простору.

Біля входів мають з’явитися тактильні схеми, звукове інформування та зручний зв’язок із транспортом і парковками. Усередині передбачать:

  • безбар’єрні коридори, ліфти й пандуси;
  • системи візуальної та звукової сигналізації;
  • зручні місця для людей на кріслах колісних у залах і кафе.

"Наша мета створити сучасне безбар’єрне середовище зручне для всіх", — наголосила Козловська.

Оновлення норм стосується не лише новобудов. Воно формує стандарт, за яким проєктуватимуть простір у майбутньому. Доступність поступово стає не додатковою опцією, а базовою вимогою до зведення будинку в Україні.

Що ще треба знати українцям

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, інвестиції в київські новобудови сьогодні нагадують лотерею через велику кількість проблемних об'єктів. За словами рієлторки, столичний ринок переповнений замороженими житловими комплексами, що робить купівлю квартири на етапі будівництва досить ризикованою справою.

Експертка виділяє низку критичних факторів, які можуть перетворити омріяне житло на довгобуд. 

"Основних з них кілька: це відсутність дозвільних документів, судові спори щодо землі, порушення містобудівних норм, фінансова неспроможність девелопера, затримки введення будинку в експлуатацію", — зазначає Куць.

Головною причиною невдач часто стає гонитва за вигодою. Покупці, засліплені привабливими прайсами, нерідко ігнорують юридичну перевірку забудовника.

Як повідомлялось, навіть за складних умов війни та дефіциту коштів, українська первинка приємно дивує своєю стійкістю. Забудовники не просто втримали позиції, а й перейшли до запуску свіжих проєктів, що свідчить про поступове пожвавлення галузі.

Також ми розповідали, що будівництво дому традиційно стартує з пошуку землі, хоча багато хто помилково ігнорує її юридичний статус. Як показує досвід, саме невідповідність цільового призначення стає головним каменем спотикання, який руйнує всі плани.

будівництво інвалідність документи будинок особа з інвалідністю
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
