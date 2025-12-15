Зміна трендів на ринку новобудов України — де з'явилося найбільше ЖК

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри воєнні ризики, міграцію населення та обмежене фінансування, ринок первинного житла в Україні у 2025 році продемонстрував несподівану динаміку. Девелопери не лише зберегли активність, а й почали виводити на ринок нові житлові комплекси.

За підсумками річного звіту ЛУН, від початку року в Україні стартували продажі у 214 нових ЖК. І географія цього зростання виявилася нетиповою.

В яких областях звели найбільше новобудов

Абсолютним лідером за кількістю нових проєктів стала Львівщина. З січня по грудень девелопери відкрили продажі у 63 житлових комплексах.

Регіон продовжує приваблювати як забудовників, так і покупців завдяки стабільному попиту, релокації бізнесу та відносній безпеці.

Друге місце посіла Київська область без урахування столиці. У 2025 році тут стартували продажі у 28 нових ЖК. Для порівняння, торік таких проєктів було 19.

Західні регіони традиційно утримують високі позиції. У 2025 році забудовники:

в Івано-Франківській області вивели на ринок 22 нових ЖК;

у Закарпатській області відкрили продажі у 19 проєктах.

Столиця у 2025 році опинилася лише на п’ятому місці. Девелопери розпочали продажі у 17 нових житлових комплексах. Водночас у 2024 році в Києві стартувало лише 6 проєктів, тому річне зростання виглядає суттєвим — 85%.

"У Києві та області цьогоріч спостерігалося неймовірне зростання активності девелоперів: у 2025 кількість нових проєктів зросла на 70% у порівнянні з минулим роком", — наголосила Олена Унаньян, Head of Developer relations ЛУН.

Кількість новобудов в Україні. Графіка: ЛУН

Чому девелопери знову активізувалися

Аналітики пов’язують пожвавлення ринку не лише зі стабілізацією попиту, а й з обережним поверненням інвесторів. Йдеться про так звані пакетні покупки, коли інвестують одразу в декілька майбутніх квартир.

"Динаміка продажів у Києві та Львові загалом схожа, однак у столиці у 2025 році чіткіше проявився інтерес саме до інвестування. Якщо у 2022-2023 роках таких угод майже не було, то нині вони знову з’являються на ринку", — наголосив СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник.

За його словами, ці угоди ще не масові, але їх достатньо, щоб говорити про повернення інвестиційного інтересу.

Завершені продажи у ЖК. Графіка: ЛУН

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, на формування цін на нерухомість наступного року впливатиме 5 основних факторів.

"Ціни на житло залежать від собівартості будівельних матеріалів, логістики та заробітних плат. Бо коли дорожчають матеріали, забудовники зазвичай перекладають це на покупця, що тисне вгору ціни на первинному ринку", — пояснила експертка.

Вона також додала, що водночас іпотечне кредитування за держпрограмами залишиться одним із ключових джерел попиту.

Раніше ми розповідали, які можуть бути ризики при підписанні договору купівлі-продажу нерухомості у 2026 році. Також повідомлялось, чи можна проводити розрахунки в іноземній валюті при операціях з нерухомістю.