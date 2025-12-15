Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Забудовники змінили фокус — де в Україні побільшало ЖК

Забудовники змінили фокус — де в Україні побільшало ЖК

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 17:31
Зміна трендів на ринку новобудов України — де з'явилося найбільше ЖК
Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри воєнні ризики, міграцію населення та обмежене фінансування, ринок первинного житла в Україні у 2025 році продемонстрував несподівану динаміку. Девелопери не лише зберегли активність, а й почали виводити на ринок нові житлові комплекси. 

За підсумками річного звіту ЛУН, від початку року в Україні стартували продажі у 214 нових ЖК. І географія цього зростання виявилася нетиповою.

Реклама
Читайте також:

В яких областях звели найбільше новобудов

Абсолютним лідером за кількістю нових проєктів стала Львівщина. З січня по грудень девелопери відкрили продажі у 63 житлових комплексах. 

Регіон продовжує приваблювати як забудовників, так і покупців завдяки стабільному попиту, релокації бізнесу та відносній безпеці.

Друге місце посіла Київська область без урахування столиці. У 2025 році тут стартували продажі у 28 нових ЖК. Для порівняння, торік таких проєктів було 19. 

Західні регіони традиційно утримують високі позиції. У 2025 році забудовники:

  • в Івано-Франківській області вивели на ринок 22 нових ЖК;
  • у Закарпатській області відкрили продажі у 19 проєктах.

Столиця у 2025 році опинилася лише на п’ятому місці. Девелопери розпочали продажі у 17 нових житлових комплексах. Водночас у 2024 році в Києві стартувало лише 6 проєктів, тому річне зростання виглядає суттєвим — 85%.

"У Києві та області цьогоріч спостерігалося неймовірне зростання активності девелоперів: у 2025 кількість нових проєктів зросла на 70% у порівнянні з минулим роком", — наголосила Олена Унаньян, Head of Developer relations ЛУН.

 

Забудовники змінили фокус — де в Україні побільшало ЖК - фото 1
Кількість новобудов в Україні. Графіка: ЛУН

Чому девелопери знову активізувалися

Аналітики пов’язують пожвавлення ринку не лише зі стабілізацією попиту, а й з обережним поверненням інвесторів. Йдеться про так звані пакетні покупки, коли інвестують одразу в декілька майбутніх квартир.

"Динаміка продажів у Києві та Львові загалом схожа, однак у столиці у 2025 році чіткіше проявився інтерес саме до інвестування. Якщо у 2022-2023 роках таких угод майже не було, то нині вони знову з’являються на ринку", — наголосив СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник.

За його словами, ці угоди ще не масові, але їх достатньо, щоб говорити про повернення інвестиційного інтересу.

 

Забудовники змінили фокус — де в Україні побільшало ЖК - фото 2
Завершені продажи у ЖК. Графіка: ЛУН

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, на формування цін на нерухомість наступного року впливатиме 5 основних факторів.

"Ціни на житло залежать від собівартості будівельних матеріалів, логістики та заробітних плат. Бо коли дорожчають матеріали, забудовники зазвичай перекладають це на покупця, що тисне вгору ціни на первинному ринку", — пояснила експертка.

Вона також додала, що водночас іпотечне кредитування за держпрограмами залишиться одним із ключових джерел попиту. 

Раніше ми розповідали, які можуть бути ризики при підписанні договору купівлі-продажу нерухомості у 2026 році. Також повідомлялось, чи можна проводити розрахунки в іноземній валюті при операціях з нерухомістю.

нерухомість забудова будівництво забудовники купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації