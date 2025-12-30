Як басейн Джуліанни Мур перетворив дім на курорт майбутнього (фото)

Джуліанна Мур. Фото: Reuters

Більшість приватних басейнів виглядають як чужорідні тіла на ділянці: блакитний пластик, закатаний у бетон, та вилизаний газон, на якому не можна навіть дихати. Це нудно і, чесно кажучи, зовсім не про відпочинок. Але дизайн у Джуліанни Мур у Монтоку — це зовсім інша історія.

Разом із архітектором Олівером Фройндліхом вона довела, що басейн може бути продовженням лісу, а не спробою його підкорити, пише видання Homes & Gardens.

Коли архітектура не сперечається з ландшафтом

Проєкт у Монтоку — це той рідкісний випадок, коли зіркові власники не намагалися побудувати "палац". Олівер Фройндліх інтегрував басейн у ландшафт настільки делікатно, що здається, ніби вода була тут завжди, просто хтось трохи підрівняв береги. Це ідеальна втеча від міського шуму, де природа є повноцінним співавтором дизайну.

Басейн Джуліанни Мур у Монтоку. Фото: stefanruizphoto/Instagram

Дизайн басейну без газону

Головна фішка тут — повна відмова від традиційної трави. Замість того, щоб кожну суботу ганяти газонокосарку, простір навколо чаші засіяли дикими травами та місцевими квітами.

Чому це круто:

Динаміка. Сад змінюється щотижня, а не стоїть вічнозеленим пластмасовим полотном. Приватність. Високі злакові трави створюють природну ширму — вас не видно, але ви дихаєте на повні легені. Життя. У такому саду з’являються птахи та метелики, що додає простору справжнього "дачного" затишку.

Джуліанна Мур зупинилася на форматі lap pool — це довгий і вузький басейн для плавання. Він не "з’їдає" простір ділянки своєю масивністю. Це про усвідомлене споживання: басейн потрібен для ранкових запливів і медитації, а не для того, щоб вражати сусідів розмірами чаші.

Простір для відпочинку поза містом

Не обов’язково бути голлівудською зіркою, щоб мати такий оазис. Секрет лише в одному — дозвольте природі бути "недосконалою". Обирайте місцеві рослини, які ростуть у вашому регіоні.

Вони не потребують шаленого догляду і виглядають доречно. Уникайте симетрії та чітких ліній.

