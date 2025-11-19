Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Плитка у ванній вже не в тренді — що обирають дизайнери

Плитка у ванній вже не в тренді — що обирають дизайнери

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 11:22
Оновлено: 10:05
Новий тренд в оздобленні ванних кімнат — що обирають дизайнери замість плитки
Великий керамограніт у ванній. Фото: plitka.kiev.ua

Сучасний ремонт ванної кімнати дедалі більше орієнтується на візуальну цілісність та гігієну. Європейські інтер’єри давно відмовилися від дрібної плитки, адже тренд майбутніх років полягає у створенні суцільних поверхонь без зайвих ліній. Саме тому великий керамограніт став основним матеріалом для оформлення стін і підлоги замість традиційної плитки. 

Його формат дозволяє зробити ванну кімнату більш просторою, а кількість швів зводиться до мінімуму, зазначають майстри компанії "Плиточник".

Реклама
Читайте також:

Чому великий керамограніт краще для ванної кімнати

Уперше плити великого розміру здавалися експериментом, проте нині тонкі листи завтовшки 3-6 мм і габаритами до 320×160 см стали нормою для ванних кімнат.

Завдяки сучасному виробництву керамограніт отримав не лише масштаб, а й покращені властивості, які вигідно вирізняють його серед керамічної плитки.

У чому різниця між плиткою та керамогранітом

Керамічна плитка і керамограніт виглядають подібно, проте їхні характеристики суттєво різняться. Керамограніт щільніший, майже не вбирає воду і зберігає міцність навіть за інтенсивного використання. 

"Саме тому його часто застосовують у зонах високого навантаження від приватних інтер’єрів до комерційних приміщень", — кажуть фахівці. 

Плитка ж підходить для стандартних внутрішніх стін і підлог, але поступається за стійкістю до ударів і подряпин.

Переваги керамограніта у ванній кімнаті:

  • опір вологи завдяки мінімальному водопоглинанню;
  • стійкість до забруднень і хімічних засобів;
  • стабільні розміри плит і точна геометрія;
  • висока міцність і здатність переносити навантаження;
  • вогнетривкість і збереження зовнішнього вигляду протягом десятиліть.

Чому керамограніт виграє у керамічної плитки

Головна перевага матеріалу полягає у водопоглинанні менше 0.1%. Такий показник дозволяє використовувати керамограніт не лише всередині приміщення, а й на вулиці. 

Плитка ж часто має водопоглинання понад 3%, що унеможливлює її застосування на фасадах або в умовах постійної вологості.

Інші сильні сторони керамограніта:

  • довговічність і зносостійкість у місцях з інтенсивним рухом;
  • легкість у догляді завдяки гладкій поверхні;
  • стійкість до вогню та високих температур;
  • можливість заміни окремого елемента без складного ремонту.

Які недоліки має керамограніт

Попри значну кількість плюсів, варто врахувати й деякі мінуси.

Монтаж великих плит коштує дорожче, а сам матеріал важчий від класичної плитки. 

Крім того, різання крупного керамограніта потребує професійного обладнання, тому роботи краще довіряти спеціалістам. 

Проте довгий термін служби і бездоганний вигляд повністю компенсують первинні витрати, констатують експерти.

Як повідомлялось, зазвичай осінь надихає нас на тепло та затишок, проте для дизайнерів інтер'єру це пора, коли формуються майбутні тренди. Вже зараз фахівці визначили ключові тенденції, що пануватимуть у дизайні ванних кімнат протягом 2026 року та в наступні сезони.

Також ми розповідали, що раніше дерев'яні меблі у ванній вважалися непрактичним вибором через вологість та температурні коливання. Однак сучасні технології дозволили дереву знову стати бажаним елементом дизайну. Сьогодні воно символізує не пережиток, а природну елегантність та затишок в інтер'єрі.

ремонт нерухомість Дизайн зона комфорту ванна кімната
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації