Новий тренд в оздобленні ванних кімнат — що обирають дизайнери замість плитки

Сучасний ремонт ванної кімнати дедалі більше орієнтується на візуальну цілісність та гігієну. Європейські інтер’єри давно відмовилися від дрібної плитки, адже тренд майбутніх років полягає у створенні суцільних поверхонь без зайвих ліній. Саме тому великий керамограніт став основним матеріалом для оформлення стін і підлоги замість традиційної плитки.

Його формат дозволяє зробити ванну кімнату більш просторою, а кількість швів зводиться до мінімуму, зазначають майстри компанії "Плиточник".

Чому великий керамограніт краще для ванної кімнати

Уперше плити великого розміру здавалися експериментом, проте нині тонкі листи завтовшки 3-6 мм і габаритами до 320×160 см стали нормою для ванних кімнат.

Завдяки сучасному виробництву керамограніт отримав не лише масштаб, а й покращені властивості, які вигідно вирізняють його серед керамічної плитки.

У чому різниця між плиткою та керамогранітом

Керамічна плитка і керамограніт виглядають подібно, проте їхні характеристики суттєво різняться. Керамограніт щільніший, майже не вбирає воду і зберігає міцність навіть за інтенсивного використання.

"Саме тому його часто застосовують у зонах високого навантаження від приватних інтер’єрів до комерційних приміщень", — кажуть фахівці.

Плитка ж підходить для стандартних внутрішніх стін і підлог, але поступається за стійкістю до ударів і подряпин.

Переваги керамограніта у ванній кімнаті:

опір вологи завдяки мінімальному водопоглинанню;

стійкість до забруднень і хімічних засобів;

стабільні розміри плит і точна геометрія;

висока міцність і здатність переносити навантаження;

вогнетривкість і збереження зовнішнього вигляду протягом десятиліть.

Чому керамограніт виграє у керамічної плитки

Головна перевага матеріалу полягає у водопоглинанні менше 0.1%. Такий показник дозволяє використовувати керамограніт не лише всередині приміщення, а й на вулиці.

Плитка ж часто має водопоглинання понад 3%, що унеможливлює її застосування на фасадах або в умовах постійної вологості.

Інші сильні сторони керамограніта:

довговічність і зносостійкість у місцях з інтенсивним рухом;

легкість у догляді завдяки гладкій поверхні;

стійкість до вогню та високих температур;

можливість заміни окремого елемента без складного ремонту.

Які недоліки має керамограніт

Попри значну кількість плюсів, варто врахувати й деякі мінуси.

Монтаж великих плит коштує дорожче, а сам матеріал важчий від класичної плитки.

Крім того, різання крупного керамограніта потребує професійного обладнання, тому роботи краще довіряти спеціалістам.

Проте довгий термін служби і бездоганний вигляд повністю компенсують первинні витрати, констатують експерти.

