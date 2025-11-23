Трендові кольори для стін, які залишаються актуальними роками — вибір дизайнерів

Люди фарбують стіни. Фото: Freepik

Вибір кольору для стін має значення для атмосфери дому та загального враження від дизайну інтер’єру. Тренди оновлюються щороку, але важливо не копіювати їх сліпо, а використовувати як орієнтир.

Гармонійна гама повинна залишатися доречною й через багато років, тому варто обирати відтінки, що поєднують актуальність і практичність, зазначають фахівці Home Ideas Supply.

Нейтральні кольори для стін

Теплі нейтральні тони залишаються універсальним рішенням. Вони створюють спокійну й м’яку атмосферу та мають гарний вигляд у сучасних мінімалістичних стилях. Найпопулярніші варіанти, які зберігають актуальність:

бежевий;

теплий сірий;

кремовий;

колір піску.

"У кімнатах із природним освітленням такі відтінки виглядають особливо вдало. Якщо ж приміщення темне, краще використовувати світліші варіанти, щоб уникнути ефекту тіні та візуального зменшення простору", — пише видання.

Кімната з нейтральними кольорами стін. Фото: Freepik

Зелений колір для стін

Зелений продовжує утримувати позиції серед основних трендів. Він привносить природність і гармонію, тому його часто обирають для кімнат, де хочуть досягти спокійної атмосфери. Найбільш затребуваними залишаються такі відтінки:

шавлія;

олива;

евкаліпт;

хвойний.

Ці кольори органічно виглядають у спальнях, кабінетах та вітальнях. Темно-зелена акцентна стіна може стати центром інтер’єру, особливо коли у просторі присутні дерев’яні елементи чи натуральний текстиль.

Кімната з зеленим кольором стін. Фото: Freepik

Синій колір для стін

Глибокі сині відтінки стали новою класикою. Морський, кобальтовий та індиго створюють вишукану атмосферу й додають інтер’єру виразності. Вони гармоніюють зі світлими деталями та металевими акцентами.

Якщо кімната невелика, насичений синій варто використовувати лише як акцент, щоб не робити простір візуально тісним.

Кімната з синім кольором стін. Фото: Freepik

Лавандовий колір для стін

Пастельні лавандові, рожеві та персикові відтінки повернулися у тренди й активно застосовуються в просторих та світлих приміщеннях. Вони додають інтер’єру легкості та ніжності.

У кімнатах із недостатнім освітленням ці кольори можуть втратити виразність, тому важливо враховувати природне світло та загальну стилістику.

Кімната з лавандовим кольором стін. Фото: Freepik

Фініш фарби для стін

Освітлення та тип фінішу впливають на те, як виглядає колір у реальності. Матова фарба пом’якшує тон, а глянцева робить його інтенсивнішим і виділяє нерівності. Перед великим ремонтом варто протестувати фарбу на стіні.

Перевірка у різний час доби допоможе оцінити її поведінку, щоб уникнути помилок і забезпечити стабільний результат у майбутньому, зазначають фахівці.

