Україна
Завжди у тренді — які кольори стін не вийдуть з моди

Завжди у тренді — які кольори стін не вийдуть з моди

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 17:31
Оновлено: 17:35
Трендові кольори для стін, які залишаються актуальними роками — вибір дизайнерів
Люди фарбують стіни. Фото: Freepik

Вибір кольору для стін має значення для атмосфери дому та загального враження від дизайну інтер’єру. Тренди оновлюються щороку, але важливо не копіювати їх сліпо, а використовувати як орієнтир. 

Гармонійна гама повинна залишатися доречною й через багато років, тому варто обирати відтінки, що поєднують актуальність і практичність, зазначають фахівці Home Ideas Supply.

Читайте також:

Нейтральні кольори для стін

Теплі нейтральні тони залишаються універсальним рішенням. Вони створюють спокійну й м’яку атмосферу та мають гарний вигляд у сучасних мінімалістичних стилях. Найпопулярніші варіанти, які зберігають актуальність:

  • бежевий;
  • теплий сірий;
  • кремовий;
  • колір піску.

"У кімнатах із природним освітленням такі відтінки виглядають особливо вдало. Якщо ж приміщення темне, краще використовувати світліші варіанти, щоб уникнути ефекту тіні та візуального зменшення простору", — пише видання.

 

Завжди у тренді — які кольори стін не вийдуть з моди - фото 1
Кімната з нейтральними кольорами стін. Фото: Freepik

Зелений колір для стін

Зелений продовжує утримувати позиції серед основних трендів. Він привносить природність і гармонію, тому його часто обирають для кімнат, де хочуть досягти спокійної атмосфери. Найбільш затребуваними залишаються такі відтінки:

  • шавлія;
  • олива;
  • евкаліпт;
  • хвойний.

Ці кольори органічно виглядають у спальнях, кабінетах та вітальнях. Темно-зелена акцентна стіна може стати центром інтер’єру, особливо коли у просторі присутні дерев’яні елементи чи натуральний текстиль.

 

Завжди у тренді — які кольори стін не вийдуть з моди - фото 2
Кімната з зеленим кольором стін. Фото: Freepik

Синій колір для стін

Глибокі сині відтінки стали новою класикою. Морський, кобальтовий та індиго створюють вишукану атмосферу й додають інтер’єру виразності. Вони гармоніюють зі світлими деталями та металевими акцентами. 

Якщо кімната невелика, насичений синій варто використовувати лише як акцент, щоб не робити простір візуально тісним.

 

Завжди у тренді — які кольори стін не вийдуть з моди - фото 3
Кімната з синім кольором стін. Фото: Freepik

Лавандовий колір для стін

Пастельні лавандові, рожеві та персикові відтінки повернулися у тренди й активно застосовуються в просторих та світлих приміщеннях. Вони додають інтер’єру легкості та ніжності. 

У кімнатах із недостатнім освітленням ці кольори можуть втратити виразність, тому важливо враховувати природне світло та загальну стилістику.

 

Завжди у тренді — які кольори стін не вийдуть з моди - фото 4
Кімната з лавандовим кольором стін. Фото: Freepik

Фініш фарби для стін

Освітлення та тип фінішу впливають на те, як виглядає колір у реальності. Матова фарба пом’якшує тон, а глянцева робить його інтенсивнішим і виділяє нерівності. Перед великим ремонтом варто протестувати фарбу на стіні. 

Перевірка у різний час доби допоможе оцінити її поведінку, щоб уникнути помилок і забезпечити стабільний результат у майбутньому, зазначають фахівці.

Як повідомлялось, сучасний ремонт ванної кімнати націлений на візуальну цілісність та високий рівень гігієни, що спонукає до відмови від дрібної плитки на користь суцільних поверхонь. Згідно з європейським трендом, основним матеріалом для стін і підлоги стає великий керамограніт, який мінімізує кількість швів і зайвих ліній. Таке рішення забезпечує естетичну безперервність простору та значно полегшує догляд.

Також ми розповідали, що дизайн кухні часто зводиться до однієї простої деталі, яка здатна зробити інтер'єр затишним, сучасним і гармонійним, і, на думку дизайнерів, це звичайна дерев'яна обробна дошка. Цей знайомий предмет може не лише використовуватися для готування, але й стати стильним акцентом, що повністю змінить атмосферу вашої кухні.

ремонт тренди Дизайн зона комфорту квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
