Трендові кольори для стін, які залишаються актуальними роками — вибір дизайнерів

Завжди у тренді — які кольори стін не вийдуть з моди
Вибір кольору для стін має значення для атмосфери дому та загального враження від дизайну інтер’єру. Тренди оновлюються щороку, але важливо не копіювати їх сліпо, а використовувати як орієнтир.
Гармонійна гама повинна залишатися доречною й через багато років, тому варто обирати відтінки, що поєднують актуальність і практичність, зазначають фахівці Home Ideas Supply.
Нейтральні кольори для стін
Теплі нейтральні тони залишаються універсальним рішенням. Вони створюють спокійну й м’яку атмосферу та мають гарний вигляд у сучасних мінімалістичних стилях. Найпопулярніші варіанти, які зберігають актуальність:
- бежевий;
- теплий сірий;
- кремовий;
- колір піску.
"У кімнатах із природним освітленням такі відтінки виглядають особливо вдало. Якщо ж приміщення темне, краще використовувати світліші варіанти, щоб уникнути ефекту тіні та візуального зменшення простору", — пише видання.
Зелений колір для стін
Зелений продовжує утримувати позиції серед основних трендів. Він привносить природність і гармонію, тому його часто обирають для кімнат, де хочуть досягти спокійної атмосфери. Найбільш затребуваними залишаються такі відтінки:
- шавлія;
- олива;
- евкаліпт;
- хвойний.
Ці кольори органічно виглядають у спальнях, кабінетах та вітальнях. Темно-зелена акцентна стіна може стати центром інтер’єру, особливо коли у просторі присутні дерев’яні елементи чи натуральний текстиль.
Синій колір для стін
Глибокі сині відтінки стали новою класикою. Морський, кобальтовий та індиго створюють вишукану атмосферу й додають інтер’єру виразності. Вони гармоніюють зі світлими деталями та металевими акцентами.
Якщо кімната невелика, насичений синій варто використовувати лише як акцент, щоб не робити простір візуально тісним.
Лавандовий колір для стін
Пастельні лавандові, рожеві та персикові відтінки повернулися у тренди й активно застосовуються в просторих та світлих приміщеннях. Вони додають інтер’єру легкості та ніжності.
У кімнатах із недостатнім освітленням ці кольори можуть втратити виразність, тому важливо враховувати природне світло та загальну стилістику.
Фініш фарби для стін
Освітлення та тип фінішу впливають на те, як виглядає колір у реальності. Матова фарба пом’якшує тон, а глянцева робить його інтенсивнішим і виділяє нерівності. Перед великим ремонтом варто протестувати фарбу на стіні.
Перевірка у різний час доби допоможе оцінити її поведінку, щоб уникнути помилок і забезпечити стабільний результат у майбутньому, зазначають фахівці.
Як повідомлялось, сучасний ремонт ванної кімнати націлений на візуальну цілісність та високий рівень гігієни, що спонукає до відмови від дрібної плитки на користь суцільних поверхонь. Згідно з європейським трендом, основним матеріалом для стін і підлоги стає великий керамограніт, який мінімізує кількість швів і зайвих ліній. Таке рішення забезпечує естетичну безперервність простору та значно полегшує догляд.
Також ми розповідали, що дизайн кухні часто зводиться до однієї простої деталі, яка здатна зробити інтер'єр затишним, сучасним і гармонійним, і, на думку дизайнерів, це звичайна дерев'яна обробна дошка. Цей знайомий предмет може не лише використовуватися для готування, але й стати стильним акцентом, що повністю змінить атмосферу вашої кухні.
Читайте Новини.LIVE!