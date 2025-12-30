Как бассейн Джулианны Мур превратил дом в курорт будущего (фото)

Джулианна Мур. Фото: Reuters

Большинство частных бассейнов выглядят как инородные тела на участке: голубой пластик, закатанный в бетон, и вылизанный газон, на котором нельзя даже дышать. Это скучно и, честно говоря, совсем не про отдых. Но дизайн у Джулианны Мур в Монтоке — это совсем другая история.

Вместе с архитектором Оливером Фройндлихом она доказала, что бассейн может быть продолжением леса, а не попыткой его покорить, пишет издание Homes & Gardens.

Когда архитектура не спорит с ландшафтом

Проект в Монтоке — это тот редкий случай, когда звездные владельцы не пытались построить "дворец". Оливер Фройндлих интегрировал бассейн в ландшафт настолько деликатно, что кажется, будто вода была здесь всегда, просто кто-то немного подровнял берега. Это идеальный побег от городского шума, где природа является полноценным соавтором дизайна.

Бассейн Джулианны Мур в Монтоке. Фото: stefanruizphoto/Instagram

Дизайн бассейна без газона

Главная фишка здесь — полный отказ от традиционной травы. Вместо того, чтобы каждую субботу гонять газонокосилку, пространство вокруг чаши засеяли дикими травами и местными цветами.

Почему это круто:

Динамика. Сад меняется каждую неделю, а не стоит вечнозеленым пластмассовым полотном. Уединенность. Высокие злаковые травы создают естественную ширму - вас не видно, но вы дышите на полные легкие. Жизнь. В таком саду появляются птицы и бабочки, что добавляет пространству настоящего "дачного" уюта.

Джулианна Мур остановилась на формате lap pool — это длинный и узкий бассейн для плавания. Он не "съедает" пространство участка своей массивностью. Это про осознанное потребление: бассейн нужен для утренних заплывов и медитации, а не для того, чтобы поражать соседей размерами чаши.

Пространство для отдыха вне города

Не обязательно быть голливудской звездой, чтобы иметь такой оазис. Секрет лишь в одном — позвольте природе быть "несовершенной". Выбирайте местные растения, которые растут в вашем регионе.

Они не требуют безумного ухода и выглядят уместно. Избегайте симметрии и четких линий.

Избегайте симметрии и четких линий.