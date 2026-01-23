Оренда квартири у Німеччині — без яких документів не зняти житло

Будинки в Німеччині. Фото: Новини.LIVE

Українці, які переїжджають до Німеччини через війну, часто стикаються з одним і тим самим бар’єром — знайти житло складно. Навіть якщо у вас є робота і стабільна зарплата, це не гарантує швидкого успіху.

Ринок оренди тут конкурентний, а власники ретельно перевіряють кожного кандидата, зазначено на сервісному порталі Visit Ukraine.

Реклама

Читайте також:

Логіка німців проста: закон настільки сильно захищає орендаря, що виселити когось за несплату — це пекельна бюрократія на довгі місяці. Тому орендодавці краще залишать квартиру порожньою, ніж здадуть її "не тому" кандидату.

Які документи потрібні для оренди житла в Німеччині

Ви не йдете на перегляд квартири з порожніми руками. У вас має бути готова папка з документами, яку ви буквально вручаєте власнику відразу після привіту. Що всередині:

Паспорт та дозвіл на проживання. Lohnabrechnungen. Виписки про зарплату за останні 3 місяці (якщо працюєте). Schufa. Ваш кредитний рейтинг. Без цього папірця з вами навіть розмовляти не стануть. Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Довідка від попереднього орендодавця, що ви не винні йому грошей.

І будьте готові викласти чималу суму відразу: зазвичай це оренда за перший місяць плюс Kaution (застава) — зазвичай становить 2-3 місяці орендної плати.Це нормальна практика, тож без фінансової "подушки" пошук житла може затягнутися.

Чому квартири в Німеччині здаються без меблів

Багато квартир здаються майже порожніми — інколи є лише кухня. Ліжка, шафи, столи та інші речі орендар купує сам. Але це не означає великі витрати: у Німеччині реально знайти меблі безплатно або дуже дешево. Наприклад:

забрати речі зі спеціальних майданчиків для викидання;

купити б/в у місцевих групах;

перекупити у попередніх жильців.

Раніше ми розповідали, що буде за неоформлення реєстрації місця проживання у Німеччині. А також, який розмір зарплат у цій країні у 2026 році.