Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Без чего нет шансов арендовать жилье в Германии (список)

Без чего нет шансов арендовать жилье в Германии (список)

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 09:15
Аренда квартиры в Германии - без каких документов не снять жилье — как снять жилье
Дома в Германии. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые переезжают в Германию из-за войны, часто сталкиваются с одним и тем же барьером — найти жилье сложно. Даже если у вас есть работа и стабильная зарплата, это не гарантирует быстрого успеха.

Рынок аренды здесь конкурентный, а владельцы тщательно проверяют каждого кандидата, указано на сервисном портале Visit Ukraine.

Реклама
Читайте также:

Логика немцев проста: закон настолько сильно защищает арендатора, что выселить кого-то за неуплату - это адская бюрократия на долгие месяцы. Поэтому арендодатели лучше оставят квартиру пустой, чем сдадут ее "не тому" кандидату.

Какие документы нужны для аренды жилья в Германии

Вы не идете на просмотр квартиры с пустыми руками. У вас должна быть готовая папка с документами, которую вы буквально вручаете владельцу сразу после привета. Что внутри:

  1. Паспорт и вид на жительство.
  2. Lohnabrechnungen. Выписки о зарплате за последние 3 месяца (если работаете).
  3. Schufa. Ваш кредитный рейтинг. Без этой бумажки с вами даже разговаривать не станут.
  4. Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Справка от предыдущего арендодателя, что вы не должны ему денег.

И будьте готовы выложить немалую сумму сразу: обычно это аренда за первый месяц плюс Kaution (залог) — обычно составляет 2-3 месяца арендной платы.Это нормальная практика, поэтому без финансовой "подушки" поиск жилья может затянуться.

Почему квартиры в Германии сдаются без мебели

Многие квартиры сдаются почти пустыми - иногда есть только кухня. Кровати, шкафы, столы и другие вещи арендатор покупает сам. Но это не означает большие расходы: в Германии реально найти мебель бесплатно или очень дешево:

  • забрать вещи со специальных площадок для выбрасывания;
  • купить б/у в местных группах;
  • перекупить у предыдущих жильцов.

Ранее мы рассказывали, что будет за неоформление регистрации места жительства в Германии. А также, какой размер зарплат в этой стране в 2026 году.

Германия недвижимость жилье аренда документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации