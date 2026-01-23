Аренда квартиры в Германии - без каких документов не снять жилье — как снять жилье

Дома в Германии. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые переезжают в Германию из-за войны, часто сталкиваются с одним и тем же барьером — найти жилье сложно. Даже если у вас есть работа и стабильная зарплата, это не гарантирует быстрого успеха.

Рынок аренды здесь конкурентный, а владельцы тщательно проверяют каждого кандидата, указано на сервисном портале Visit Ukraine.

Логика немцев проста: закон настолько сильно защищает арендатора, что выселить кого-то за неуплату - это адская бюрократия на долгие месяцы. Поэтому арендодатели лучше оставят квартиру пустой, чем сдадут ее "не тому" кандидату.

Какие документы нужны для аренды жилья в Германии

Вы не идете на просмотр квартиры с пустыми руками. У вас должна быть готовая папка с документами, которую вы буквально вручаете владельцу сразу после привета. Что внутри:

Паспорт и вид на жительство. Lohnabrechnungen. Выписки о зарплате за последние 3 месяца (если работаете). Schufa. Ваш кредитный рейтинг. Без этой бумажки с вами даже разговаривать не станут. Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Справка от предыдущего арендодателя, что вы не должны ему денег.

И будьте готовы выложить немалую сумму сразу: обычно это аренда за первый месяц плюс Kaution (залог) — обычно составляет 2-3 месяца арендной платы.Это нормальная практика, поэтому без финансовой "подушки" поиск жилья может затянуться.

Почему квартиры в Германии сдаются без мебели

Многие квартиры сдаются почти пустыми - иногда есть только кухня. Кровати, шкафы, столы и другие вещи арендатор покупает сам. Но это не означает большие расходы: в Германии реально найти мебель бесплатно или очень дешево:

забрать вещи со специальных площадок для выбрасывания;

купить б/у в местных группах;

перекупить у предыдущих жильцов.

Ранее мы рассказывали, что будет за неоформление регистрации места жительства в Германии. А также, какой размер зарплат в этой стране в 2026 году.