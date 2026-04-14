Без доказів не буде компенсації: як ділять ремонт і меблі при розлученні

Без доказів не буде компенсації: як ділять ремонт і меблі при розлученні

Дата публікації: 14 квітня 2026 08:50
Поділ майна при розлученні: як оцінюють нажиті ремонт, меблі та речі
Чоловік та жінка з планшетом та будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Розлучення — це завжди стрес, але фінансові суперечки роблять його ще складнішим. Коли справа доходить до поділу майна, виникає безліч питань про те, як рахувати вкладені в ремонт гроші або куплену роками раніше техніку.

Квартира, яку ви отримали у спадок або як подарунок, вважається вашою особистою власністю, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

Тобто сам факт шлюбу не дає іншому з подружжя права на частку. Але є виняток — якщо вартість житла суттєво зросла через спільні вкладення.

"Питання не в самому факті ремонту, а в тому, чи був він настільки значним, що істотно підвищив вартість квартири", — каже правник.

Суди розрізняють капітальну реконструкцію та звичайний ремонт або оновлення

У більшості випадків ремонт не робить квартиру спільною, але відкриває можливість вимагати компенсацію витрат.

Компенсація за ремонт у квартирі при розлученні

Звичайна заміна шпалер, сантехніки або проводки рідко стає приводом для передачі частки квартири колишньому партнеру. Найчастіше це розглядається як право на грошову компенсацію. Головне — довести, що ремонт був капітальним і реально підвищив ціну нерухомості на ринку.

"Питання не в самому факті ремонту, а в тому, чи був він настільки значним, що істотно підвищив вартість квартири саме за рахунок спільних вкладень", — каже Айвазян.

Оцінка меблів та побутової техніки

Важливий момент — речі не рахують за старими чеками. Їх оцінюють за реальною ринковою ціною на момент спору.
Враховується:

  • знос;
  • технічний стан;
  • ціна аналогічних уживаних товарів.

Тому диван чи техніка через 5-7 років коштують значно менше, ніж при купівлі.

Щоб захистити свої інтереси, адвокат радить збирати всі можливі докази: чеки, виписки з банківських карток, договори з будівельниками. Якщо ви купували техніку за власні кошти, отримані до шлюбу, це також потрібно підтвердити документально, щоб спростувати презумпцію спільності майна.

Найкращий спосіб поставити крапку в спорах — це письмова домовленість. У ній чітко прописується сума компенсації та відсутність претензій у майбутньому. Айвазян радить проводити всі виплати безготівково з чітким призначенням платежу, а саму угоду обов'язково завіряти у нотаріуса.

Як повідомляли Новини.LIVE, відкладати поділ спільної власності на невизначений термін — ризикована стратегія, яка часто базується на міфах. Попри поширене переконання, право на частку в майні не зникає автоматично через кілька років, проте зволікання значно ускладнює юридичні процедури. 

Також Новини.LIVE розповідали, що розподіл нерухомості під час розлучення зазвичай завдає чимало клопоту, проте ситуація з неприватизованим житлом має свої нюанси. Оскільки квартира фактично перебуває у власності держави чи громади, звичний принцип "все навпіл" тут не діє, адже юридично ділити немає чого.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама

