Раздел имущества при разводе: как оценивают нажитые ремонт, мебель и вещи

Мужчина и женщина с планшетом и дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Развод — это всегда стресс, но финансовые споры делают его еще сложнее. Когда дело доходит до раздела имущества, возникает множество вопросов о том, как считать вложенные в ремонт деньги или купленную годами ранее технику.

Квартира, которую вы получили в наследство или в качестве подарка, считается вашей личной собственностью, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

То есть сам факт брака не дает другому супругу права на долю. Но есть исключение — если стоимость жилья существенно выросла из-за совместных вложений.

Суды различают капитальную реконструкцию и обычный ремонт или обновление

Читайте также:

В большинстве случаев ремонт не делает квартиру общей, но открывает возможность требовать компенсацию расходов.

Компенсация за ремонт в квартире при разводе

Обычная замена обоев, сантехники или проводки редко становится поводом для передачи доли квартиры бывшему партнеру. Чаще всего это рассматривается как право на денежную компенсацию. Главное — доказать, что ремонт был капитальным и реально повысил цену недвижимости на рынке.

"Вопрос не в самом факте ремонта, а в том, был ли он настолько значительным, что существенно повысил стоимость квартиры именно за счет совместных вложений", — отмечает Айвазян.

Оценка мебели и бытовой техники

Важный момент — вещи не считают по старым чекам. Их оценивают по реальной рыночной цене на момент спора. Учитывается:

износ;

техническое состояние;

цена аналогичных бывших в употреблении товаров.

Поэтому диван или техника через 5-7 лет стоят значительно меньше, чем при покупке.

Чтобы защитить свои интересы, адвокат советует собирать все возможные доказательства: чеки, выписки с банковских карточек, договоры со строителями. Если вы покупали технику за собственные средства, полученные до брака, это также нужно подтвердить документально, чтобы опровергнуть презумпцию совместности имущества.

Лучший способ поставить точку в спорах — это письменная договоренность. В ней четко прописывается сумма компенсации и отсутствие претензий в будущем. Айвазян советует проводить все выплаты безналично с четким назначением платежа, а само соглашение обязательно заверять у нотариуса.

