Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Без доказательств нет компенсации: как делят ремонт и мебель при разводе

Без доказательств нет компенсации: как делят ремонт и мебель при разводе

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 08:50
Раздел имущества при разводе: как оценивают нажитые ремонт, мебель и вещи
Мужчина и женщина с планшетом и дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Развод — это всегда стресс, но финансовые споры делают его еще сложнее. Когда дело доходит до раздела имущества, возникает множество вопросов о том, как считать вложенные в ремонт деньги или купленную годами ранее технику.

Квартира, которую вы получили в наследство или в качестве подарка, считается вашей личной собственностью, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

То есть сам факт брака не дает другому супругу права на долю. Но есть исключение — если стоимость жилья существенно выросла из-за совместных вложений.

"Вопрос не в самом факте ремонта, а в том, был ли он настолько значительным, что существенно повысил стоимость квартиры", — говорит юрист.

Суды различают капитальную реконструкцию и обычный ремонт или обновление

Читайте также:

В большинстве случаев ремонт не делает квартиру общей, но открывает возможность требовать компенсацию расходов.

Компенсация за ремонт в квартире при разводе

Обычная замена обоев, сантехники или проводки редко становится поводом для передачи доли квартиры бывшему партнеру. Чаще всего это рассматривается как право на денежную компенсацию. Главное — доказать, что ремонт был капитальным и реально повысил цену недвижимости на рынке.

"Вопрос не в самом факте ремонта, а в том, был ли он настолько значительным, что существенно повысил стоимость квартиры именно за счет совместных вложений", — отмечает Айвазян.

Оценка мебели и бытовой техники

Важный момент — вещи не считают по старым чекам. Их оценивают по реальной рыночной цене на момент спора. Учитывается:

  • износ;
  • техническое состояние;
  • цена аналогичных бывших в употреблении товаров.

Поэтому диван или техника через 5-7 лет стоят значительно меньше, чем при покупке.

Чтобы защитить свои интересы, адвокат советует собирать все возможные доказательства: чеки, выписки с банковских карточек, договоры со строителями. Если вы покупали технику за собственные средства, полученные до брака, это также нужно подтвердить документально, чтобы опровергнуть презумпцию совместности имущества.

Лучший способ поставить точку в спорах — это письменная договоренность. В ней четко прописывается сумма компенсации и отсутствие претензий в будущем. Айвазян советует проводить все выплаты безналично с четким назначением платежа, а само соглашение обязательно заверять у нотариуса.

Как сообщали Новини.LIVE, откладывать раздел совместной собственности на неопределенный срок — рискованная стратегия, которая часто базируется на мифах. Несмотря на распространенное убеждение, право на долю в имуществе не исчезает автоматически через несколько лет, однако промедление значительно усложняет юридические процедуры.

Также Новини.LIVE рассказывали, что раздел недвижимости при разводе обычно доставляет немало хлопот, однако ситуация с неприватизированным жильем имеет свои нюансы. Поскольку квартира фактически находится в собственности государства или общины, привычный принцип "все пополам" здесь не действует, ведь юридически делить нечего.

ремонт недвижимость развод
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации