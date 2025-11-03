Як вирівняти паркан на нерівній ділянці біля будинку — законодавчі норми у 2025 році

Ділянка з парканом. Фото: Freepik

Питання будівництва огорожі на ділянці зі значним перепадом висот завжди вимагає уважного підходу, як з точки зору естетики та практичності, так і з урахуванням вимог закону. Правильне вирівнювання паркану по висоті на нерівній території дозволить уникнути конфліктів із сусідами та органами контролю, а також забезпечить його довговічність та привабливий вигляд.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити з парканом на нерівній ділянці.

Перед тим як ставити паркан на ділянці з ухилом, важливо знати вимоги Державних будівельних норм (ДБН). В Україні порядок регулюють ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН Б.2.2-5:2011, які визначають допустиму висоту огорож.

між сусідніми ділянками — не більше 2,0 м;

з боку вулиці — не більше 2,5 м.

Також діє принцип добросусідства із Земельного кодексу України. Він зобов’язує не створювати сусідам тінь або перешкоди для провітрювання.

Якщо паркан буде глухим і занадто високим, особливо з південного боку, це може спричинити скаргу або штраф.

Дозвіл на встановлення стандартного паркану не потрібен, але він має стояти чітко в межах власної ділянки і не виходити за червону лінію вулиці.

Як вирівняти паркан по висоті на схилі

Вирівнювання паркану на нерівній території має не лише естетичну, а й технічну мету. Є два перевірені способи, які застосовують майстри.

Ступінчастий (каскадний) метод

Цей варіант найкраще підходить для ділянок із великим перепадом висот. Паркан розділяють на секції, кожна з яких має горизонтальну верхню лінію.

Між секціями створюють невеликі перепади, повторюючи контур землі:

виглядає охайно навіть при значному схилі;

дозволяє витримати законну висоту на кожній ділянці;

потребує точного розрахунку і міцної основи.

Плавне вирівнювання за середньою лінією

Цей метод підходить для м’яких ухилів. Верх паркану робиться рівним, а секції встановлюються під невеликим кутом до поверхні землі:

ефектно виглядає при перепаді до 10-15 см;

не вимагає складних підпірних конструкцій;

але при сильному схилі можливі великі зазори під парканом.

"Перед початком монтажу варто зробити нівелювання ділянки за допомогою лазерного рівня або гідрорівня, щоб точно визначити висоту стовпів", — зазначають фахівці DFD.

Як вирівняти основу паркану

Найбільш надійним рішенням вважається влаштування бетонної стрічки або цоколя. Він компенсує нерівності ґрунту й створює стабільну опору для секцій паркану.

Варіанти виконання:

Фундаментна стрічка. Заливається армована бетонна основа, яка може бути сходинчастою або похилою. Підпірна стінка. Якщо схил крутий, цоколь перетворюється на стінку, що утримує ґрунт. Вона потребує дренажу і гідроізоляції.

Цоколь не лише робить огорожу рівною, а й закриває зазори між землею і парканом, запобігаючи проникненню тварин чи сміття.

Як уникнути помилок під час встановлення паркану

Щоб паркан служив довго і не створював проблем:

почніть з геодезичної зйомки або хоча б вимірювань рівня;

визначте напрям ухилу та найнижчу точку;

не перевищуйте нормативну висоту — її перевіряють контролюючі органи;

при потребі використайте комбіновану систему — частково ступінчасту, частково з цоколем.

