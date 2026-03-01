Що робити, якщо договір оренди землі підписано без вашої згоди

Що робити, якщо землю здали в оренду без згоди власника. Фото: Freepik

Ситуація, коли власник ділянки раптом дізнається, що його земля вже офіційно перебуває в оренді, хоча він не підписував жодного папірця, — на жаль, не рідкість. Зазвичай це спливає випадково: або під час спроби перереєструвати право власності, або коли приходить час укладати реальний договір з іншим фермером.

Редакція Новини.LIVE розповідає з посиланням на юристів "Земельного фонду України", як діяти, якщо ви опинилися в такому становищі.

Що робити, якщо вашу землю "орендували" без вашого відома

Насамперед замовте витяг із Державного реєстру речових прав (ДРРП). Вам потрібно чітко бачити: хто саме значиться орендарем, на підставі якого документа внесено запис та який строк дії цієї "оренди".

Наступний етап — копія самого договору. Її можна витребувати безпосередньо у того, хто захопив землю, або ж через запит до державного реєстратора, який проводив оформлення. Ваша мета — побачити той самий підпис, який ви нібито поставили.

Чи чинний договір оренди землі без підпису власника

З погляду закону, якщо власник не підписував договір, то правочин є неукладеним. Запис у реєстрі створює лише ілюзію законності, яку потрібно руйнувати в судовому порядку.

Якщо ви бачите відверту підробку — одразу пишіть заяву до поліції. Факт фальсифікації документів — це кримінал, і відкрите провадження стане вагомим аргументом у суді.

У межах судового процесу ми зазвичай клопочемо про проведення почеркознавчої експертизи. Саме вона є "золотим стандартом" доказів: експерт підтвердить, що підпис на папері не має до вас жодного стосунку.

Як повернути контроль над землею

Скасувати таку "оренду" можна лише через суд. Потрібно вимагати визнання договору недійсним та скасування запису про державну реєстрацію. Як тільки рішення суду набере законної сили, орендар-самозванець втрачає будь-які права на ділянку.

Юристи радять хоча б раз на рік перевіряти статус своїх паїв у реєстрі через "Оберіг" або кабінет електронних сервісів. І в жодному разі не передавайте оригінали документів на землю чи порожні бланки з вашим підписом третім особам "для перевірки".

