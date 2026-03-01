Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Договір оренди землі оформили без згоди — як власнику повернути ділянку

Договір оренди землі оформили без згоди — як власнику повернути ділянку

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 11:22
Що робити, якщо договір оренди землі підписано без вашої згоди
Що робити, якщо землю здали в оренду без згоди власника. Фото: Freepik

Ситуація, коли власник ділянки раптом дізнається, що його земля вже офіційно перебуває в оренді, хоча він не підписував жодного папірця, — на жаль, не рідкість. Зазвичай це спливає випадково: або під час спроби перереєструвати право власності, або коли приходить час укладати реальний договір з іншим фермером. 

Редакція Новини.LIVE розповідає з посиланням на юристів "Земельного фонду України", як діяти, якщо ви опинилися в такому становищі.

Реклама
Читайте також:

Що робити, якщо вашу землю "орендували" без вашого відома

Насамперед замовте витяг із Державного реєстру речових прав (ДРРП). Вам потрібно чітко бачити: хто саме значиться орендарем, на підставі якого документа внесено запис та який строк дії цієї "оренди".

Наступний етап — копія самого договору. Її можна витребувати безпосередньо у того, хто захопив землю, або ж через запит до державного реєстратора, який проводив оформлення. Ваша мета — побачити той самий підпис, який ви нібито поставили.

Чи чинний договір оренди землі без підпису власника

З погляду закону, якщо власник не підписував договір, то правочин є неукладеним. Запис у реєстрі створює лише ілюзію законності, яку потрібно руйнувати в судовому порядку.

Якщо ви бачите відверту підробку — одразу пишіть заяву до поліції. Факт фальсифікації документів — це кримінал, і відкрите провадження стане вагомим аргументом у суді.

У межах судового процесу ми зазвичай клопочемо про проведення почеркознавчої експертизи. Саме вона є "золотим стандартом" доказів: експерт підтвердить, що підпис на папері не має до вас жодного стосунку.

Як повернути контроль над землею

Скасувати таку "оренду" можна лише через суд. Потрібно вимагати визнання договору недійсним та скасування запису про державну реєстрацію. Як тільки рішення суду набере законної сили, орендар-самозванець втрачає будь-які права на ділянку.

Юристи радять хоча б раз на рік перевіряти статус своїх паїв у реєстрі через "Оберіг" або кабінет електронних сервісів. І в жодному разі не передавайте оригінали документів на землю чи порожні бланки з вашим підписом третім особам "для перевірки".

Як повідомлялось, перегляд умов оренди землі зазвичай перетворюється на справжнє поле битви між власниками, що прагнуть прибутку, та фермерами, яким потрібна впевненість у завтрашньому дні. Багато хто досі вірить, що підписаний договір є остаточним і не підлягає змінам, хоча насправді це лише точка для подальших переговорів.

Також ми розповідали, що накладення арешту на землю зазвичай викликає неабияке збентеження в обох сторін договору. Поки власники панікують через можливу втрату доходів, орендарі часто помилково вважають, що це дає їм "зелене світло" більше не платити за користування ділянкою.

земля ринок землі оренда договір документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації