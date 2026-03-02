Що буде з земельним паєм зниклого безвісти та хто отримає орендну плату

Хто забере гроші за оренду землю зниклого безвісти. Фото: Freepik

Коли близька людина зникає безвісти, родина опиняється у юридичному вакуумі. Окрім емоційного навантаження, виникає купа практичних проблем: від управління майном зниклого до механізмів отримання виплат, зокрема орендної плати за землю.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на фахівців порталу "Юристи UA" розповідає, що буде з правом власності на земельний пай зниклого безвісти.

Орендна плата за землю зниклого безвісти

Якщо чоловік офіційно має статус зниклого безвісти, він де-юре залишається власником своєї землі. Його право власності не зникає, а договір оренди, підписаний раніше, продовжує діяти. Проте виникає технічна проблема: гроші мають надходити саме на рахунок власника.

"Якщо кошти зайдуть на рахунок чоловіка, дружина не матиме права ними користуватися без встановлення опіки над майном", — пояснює юрист Владислав Дерій.

Просто зняти гроші з картки чоловіка — це шлях, яким багато хто йде на практиці, але юридично це хитка позиція. Орендар, дізнавшись про статус власника, може взагалі припинити виплати, щоб не мати проблем із законом у майбутньому.

Як оформити опіку над майном через нотаріуса

Щоб виплати за пай надходили дружині законно, не потрібно чекати на вирок суду чи оформлювати спадщину (це можливо лише після офіційного визнання особи померлою). Виходом є встановлення опіки над майном.

Для цього дружині слід звернутися до нотаріуса за місцем проживання або за місцезнаходженням паю. Потрібно підготувати пакет документів: паспорт, код, свідоцтво про шлюб та витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Права та обов’язки опікуна майна

Нотаріус робить опис майна та видає спеціальне свідоцтво. З цього моменту дружина стає офіційним управителем паю. Вона може законно підписувати додаткові угоди з орендарем та отримувати кошти на свій рахунок для забезпечення потреб родини.

"Оптимальний варіант зараз — через нотаріуса оформити опіку над майном. Це убезпечить і дружину, і орендаря", — підкреслює Дерій.

Такий підхід дозволяє зберегти майно цілісним і забезпечити фінансову підтримку сім'ї у цей надскладний період.

Як повідомлялось, припинити оренду землі за власним бажанням без згоди іншої сторони доволі непросто, адже закон дозволяє це лише в окремих випадках. Щоб така ініціатива мала юридичну силу, необхідно суворо дотримуватися встановлених державою підстав та правил оформлення документів.

Також ми розповідали, що відмова в реєстрації земельної ділянки — це зазвичай не вирок, а наслідок банальних помилок у документах. Найчастіше люди опиняються в замкненому колі через дрібні технічні неточності в проєкті землеустрою, що змушує їх знову й знову витрачати час і кошти на повторні подачі.