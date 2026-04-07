Паркан між сусідами: як визначити кордони ділянки перед будівництвом

Будівництво паркану. Фото: dom-stroy, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Перед будівництвом паркану важливо чітко розуміти, де проходить межа вашої ділянки. Помилка на цьому етапі може обернутися серйозними витратами та судовими спорами. Щоб не витратити гроші на горожу, яку згодом змусять знести, варто зробити все офіційно з першого кроку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як правильно оформити межу перед встановленням паркану.

Як визначити межу земельної ділянки

Перш ніж купувати будматеріали, необхідно звернутися до сертифікованого інженера-землевпорядника. Він проведе винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість), пише портал Uland.

Це процес, під час якого фахівець за допомогою GPS-обладнання високої точності знаходить координати поворотних точок вашої ділянки, що внесені до Державного земельного кадастру.

Які документи потрібні для визначення межі ділянки

Щоб процедура не затягнулася, юристи Безоплатної правничої допомоги радять заздалегідь підготувати наступні документи:

Читайте також:

Витяг з Державного земельного кадастру. Документ про право власності Паспорт та ідентифікаційний код.

Цього пакета зазвичай достатньо для проведення робіт і фіксації меж.

Узгодження меж із сусідами

Стаття 106 Земельного кодексу України прямо каже, що власник має право вимагати від сусіда встановлення спільних меж. Найкращий варіант — складання Акта погодження меж. Це документ, у якому ваші сусіди своїми підписами підтверджують, що не мають претензій до лінії розмежування.

Якщо ж сусід відмовляється підписувати документ, варто залучити представників місцевої влади або офіційно зафіксувати відмову. Це дає можливість вирішити питання через відповідні органи чи суд.

Яка дозволена висота паркану

Питання меж між сусідніми ділянками часто стає причиною серйозних конфліктів, які доводиться розв’язувати у залі суду. Юрист Олег Козляк розповів Новини.LIVE, що за чинними нормами висота паркану між сусідами у приватному секторі не має бути більшою за 2 метри.

При цьому для зовнішньої сторони ділянки, що виходить на вулицю, правила дещо м’якші — тут допускається конструкція до 2,5 метра.

"Якщо паркан перевищує дозволену висоту і створює незручності — сусід має право звернутися до суду", — застерігає експерт.

У такому разі власника можуть не лише оштрафувати за порушення правил благоустрою, а й зобов’язати повністю демонтувати огорожу.

Як наголосив Козляк, висота огорожі — це одна з найчастіших тем спорів, тому краще дотримуватися встановлених стандартів ще на етапі будівництва.

Як повідомляли Новини.LIVE, сусіди нерідко "тихо" пересувають межу на свою користь, виправдовуючи це помилками у старих документах. Замість порожніх сварок у такій ситуації варто одразу переводити конфлікт у юридичну площину, спираючись на актуальні витяги з кадастру. Тільки офіційні заміри та грамотна претензія допоможуть повернути паркан на місце без зайвих нервів.

Також Новини.LIVE розповідали, що мешканці приватного сектору часто стають заручниками сусідського будівництва, яке виростає впритул до межі, позбавляючи двір сонячного світла та затишку. Коли новий дах нависає над вашим садом, а вікна дивляться прямо в оселю, це не лише псує краєвид, а й створює серйозні ризики для пожежної безпеки. Щоб уникнути подібних конфліктів та захистити власну приватність, важливо знати норми допустимих відстаней між спорудами.