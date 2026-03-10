Будівництво паркану — коли сусід може бути проти нової огорожи

Коли сусід може виступити проти нового паркану. Фото: dfalaw, finestfencingllc. Колаж: Новини.LIVE

Мир у приватному секторі часто закінчується там, де починається будівництво паркану. Бажання захистити приватність природне, але необачне встановлення огорожі може стати джерелом багаторічних конфліктів.Але закон чітко регламентує, де закінчується ваша ділянка і починаються права сусідів.

Як повідомляє Новини.LIVE, перед купівлею матеріалів для будівництво паркану варто перевірити Державні будіельні норми В.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій".

Реклама

Читайте також:

Норми встановлення паркану між сусідами

Якщо коротко, то "глухі" триметрові стіни — це прямий шлях до судового позову. Треба дотримуватися таких параметрів:

висота . Зазвичай це до 2 метрів, але в багатьох громадах місцеві правила обмежують фасадні паркани до 1,5-1,8 м;

. Зазвичай це до 2 метрів, але в багатьох громадах місцеві правила обмежують фасадні паркани до 1,5-1,8 м; світло . Сусід має повне право скаржитися, якщо ваш паркан затінює його город або вікна. Тому між ділянками краще ставити сітку, штахетник або решітку;

. Сусід має повне право скаржитися, якщо ваш паркан затінює його город або вікна. Тому між ділянками краще ставити сітку, штахетник або решітку; межа. Не намагайтеся "виграти" зайві 10 см. Ставте конструкцію чітко по осі, яку визначив геодезист, або трохи відступивши на свою територію.

Чи можна ставити паркан без дозволу сусіда

Згідно зі статтею 103 Земельного кодексу України, ви маєте право на приватність, але без "неприпустимих незручностей" для інших. Юридично, якщо ви дотримуєтесь норм висоти та інсоляції (світла), дозвіл сусіда не потрібен.

Проте, якщо ви плануєте капітальну бетонну стіну, яка перекриє сусіду сонце, він може через суд змусити вас її знести. Як зазначає юрист Наталія Лисенко, у 2026 році судова практика щодо "права на світло" стала дуже жорсткою.

Як законно встановити паркан

Щоб уникнути проблем під час будівництва огорожі, варто дотримуватися такого алгоритму дій:

Геодезія. Не полінуйтеся викликати спеціаліста, щоб він "виніс межі в натуру". Папери з печаткою — ваш головний аргумент. Фотофіксація. Перед початком робіт сфотографуйте стан межі. Це вбереже від звинувачень, що ви "зсунули стовпчик" або "завалили дерево". Місцеві правила. Зайдіть на сайт вашої ОТГ або сільради. Там можуть бути специфічні вимоги до зовнішнього вигляду чи матеріалів огорожі.

Не забувайте також, що навіть якщо закон на вашому боці, просте "добрий день, я тут паркан збираюся оновити" зазвичай працює краще за будь-які витяги з кодексів.

Чиїм коштом ставиться паркан між сусідами

Питання про те, хто має платити за паркан між ділянками, зазвичай впирається у здатність власників домовитися між собою, пояснив Новини.LIVE юрист Олег Козляк.

"Якщо паркан ставиться лише на вашій ділянці, то всі витрати несе власник", — наголошує експерт.

Проте у випадках, коли конструкція зводиться чітко по межі, сусіди найчастіше ділять бюджет навпіл або шукають компромісний варіант фінансування. Варто пам'ятати, що примусити людину за парканом діставати гаманець не так вже й просто.

"Юридично немає загальнообов’язкового правила, що сусід має оплатити половину паркану лише тому, що він стоїть на межі", — каже Козляк.

Якщо порозуміння досягти не вдалося, і ви вирішили будувати все власним коштом, важливо не порушити чужі права. Врешті-решт, закон залишає остаточне рішення або за спільною згодою сторін, або за вердиктом суду.

Як повідомлялось, встановлення паркану між ділянками часто перетворюється на пошук компромісу між бажанням усамітнитися та суворими вимогами закону. Особливо гостро це питання постає для власників пасік, де доводиться балансувати між нормами інсоляції сусідського городу та необхідністю зведення високої огорожі задля безпеки оточуючих.

Також ми розповідали, що чвари з сусідами часто спалахують через дрібниці, але швидко переростають у виснажливі судові війни, де витрати на експертизи перевищують вартість самої ділянки. Щоб не загрузнути в рокових тяжбах, варто заздалегідь розібратися в тонкощах межових правил та етиці добросусідства.