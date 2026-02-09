Квартира на першому поверсі — чи варто купувати таке житло в Україні у 2026 році

Безпечне житло — чи варто купувати квартиру на першому поверсі у 2026 році
Вибір квартири в Україні — це вже не про дизайн кухні, а про стратегію виживання. Якщо раніше від першого поверху відхрещувалися через шум під вікнами, то у 2026 році до нього приглядаються навіть затяті фанати панорамних краєвидів.
Перший поверх більше не сприймається однозначно — для одних це практичне рішення, для інших джерело ризиків.
Чому люди все частіше "спускаються на землю"
Головний аргумент — автономність. Коли в будинку "лягає" світло, мешканці першого поверху почуваються королями: їм не треба тягти п'ятилітрові бутлі з водою та дитячі візочки по темних сходах.
Ще кілька неочевидних, але приємних моментів:
- Ціна питання. На ринку такі варіанти досі "збивають" у вартості на 15-20%. В умовах, коли кожен долар на рахунку, це серйозний аргумент.
- Логістика безпеки. Вийти з дому під час тривоги можна за пів хвилини. До того ж, у багатьох старих будинках саме на перших поверхах простіше облаштувати "правило двох стін" або швидкий доступ до підвалу, який став повноцінним сховищем.
- Бонус для бізнесу. Якщо жити там набридне, таку квартиру завжди легше переробити під кав’ярню чи невеликий офіс.
Недоліки квартири на першому поверсі
Будемо реалістами, перший поверх — це не лише про зручність. Тут ви стаєте "сусідом" для всього району:
- приватність: забудьте. Без якісних ролет чи дзеркального тонування ви житимете як у реаліті-шоу — кожен перехожий мимоволі заглядатиме у вікна;
- підвальні "сюрпризи". Якщо ЖЕК чи ОСББ не ідеальні, готуйтеся до специфічних запахів та вологості. Холодна підлога взимку — це база, тож без "теплої підлоги" або товстих килимів не обійтися;
- шум. Ви будете знати розклад усіх сусідів, чиї машини прогріваються під вашим вікном о сьомій ранку.
Безпека першого поверху під час війни
У 2026 році перший поверх перестав бути "тавром" і став прагматичним вибором. Якщо будинок сучасний, підвал сухий, а вікна виходять у закритий двір — це чудовий варіант для неспокійних часів.
Але якщо це "панелька" з грибком на стінах і галасливим під’їздом, то жодна знижка не варта вашого спокою.
