Головна Ринок нерухомості Безпечне житло — чи варто купувати квартиру на першому поверсі у 2026 році

Безпечне житло — чи варто купувати квартиру на першому поверсі у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 04:20
Квартира на першому поверсі — чи варто купувати таке житло в Україні у 2026 році
Будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вибір квартири в Україні — це вже не про дизайн кухні, а про стратегію виживання. Якщо раніше від першого поверху відхрещувалися через шум під вікнами, то у 2026 році до нього приглядаються навіть затяті фанати панорамних краєвидів.

Перший поверх більше не сприймається однозначно — для одних це практичне рішення, для інших джерело ризиків, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Real Expert.

Читайте також:

Чому люди все частіше "спускаються на землю"

Головний аргумент — автономність. Коли в будинку "лягає" світло, мешканці першого поверху почуваються королями: їм не треба тягти п'ятилітрові бутлі з водою та дитячі візочки по темних сходах.

Ще кілька неочевидних, але приємних моментів:

  1. Ціна питання. На ринку такі варіанти досі "збивають" у вартості на 15-20%. В умовах, коли кожен долар на рахунку, це серйозний аргумент.
  2. Логістика безпеки. Вийти з дому під час тривоги можна за пів хвилини. До того ж, у багатьох старих будинках саме на перших поверхах простіше облаштувати "правило двох стін" або швидкий доступ до підвалу, який став повноцінним сховищем.
  3. Бонус для бізнесу. Якщо жити там набридне, таку квартиру завжди легше переробити під кав’ярню чи невеликий офіс.

Недоліки квартири на першому поверсі

Будемо реалістами, перший поверх — це не лише про зручність. Тут ви стаєте "сусідом" для всього району:

  • приватність: забудьте. Без якісних ролет чи дзеркального тонування ви житимете як у реаліті-шоу — кожен перехожий мимоволі заглядатиме у вікна;
  • підвальні "сюрпризи". Якщо ЖЕК чи ОСББ не ідеальні, готуйтеся до специфічних запахів та вологості. Холодна підлога взимку — це база, тож без "теплої підлоги" або товстих килимів не обійтися;
  • шум. Ви будете знати розклад усіх сусідів, чиї машини прогріваються під вашим вікном о сьомій ранку.

Безпека першого поверху під час війни

У 2026 році перший поверх перестав бути "тавром" і став прагматичним вибором. Якщо будинок сучасний, підвал сухий, а вікна виходять у закритий двір — це чудовий варіант для неспокійних часів.

Але якщо це "панелька" з грибком на стінах і галасливим під’їздом, то жодна знижка не варта вашого спокою.

Раніше ми розповідали, яку нерухомість перестали купувати в Україні. А також, чому у хрущовках немає балконів на перших поверхах

нерухомість обстріли безпека купити квартиру купити житло в Києві
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
