Квартира на первом этаже — стоит ли покупать такое жилье в Украине в 2026 году

Выбор квартиры в Украине — это уже не о дизайне кухни, а о стратегии выживания. Если раньше от первого этажа открещивались из-за шума под окнами, то в 2026 году к нему присматриваются даже ярые фанаты панорамных видов.

Первый этаж больше не воспринимается однозначно — для одних это практичное решение, для других источник рисков, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Real Expert.

Почему люди все чаще "спускаются на землю"

Главный аргумент — автономность. Когда в доме "ложится" свет, жители первого этажа чувствуют себя королями: им не надо тащить пятилитровые бутыли с водой и детские коляски по темным лестницам.

Еще несколько неочевидных, но приятных моментов:

Цена вопроса. На рынке такие варианты до сих пор "сбивают" в стоимости на 15-20%. В условиях, когда каждый доллар на счету, это серьезный аргумент. Логистика безопасности. Выйти из дома во время тревоги можно за полминуты. К тому же, во многих старых домах именно на первых этажах проще обустроить "правило двух стен" или быстрый доступ к подвалу, который стал полноценным хранилищем. Бонус для бизнеса. Если жить там надоест, такую квартиру всегда легче переделать под кофейню или небольшой офис.

Недостатки квартиры на первом этаже

Будем реалистами, первый этаж — это не только об удобстве. Здесь вы становитесь "соседом" для всего района:

приватность : забудьте. Без качественных роллет или зеркальной тонировки вы будете жить как в реалити-шоу — каждый прохожий невольно будет заглядывать в окна;

: забудьте. Без качественных роллет или зеркальной тонировки вы будете жить как в реалити-шоу — каждый прохожий невольно будет заглядывать в окна; подвальные "сюрпризы". Если ЖЭК или ОСМД не идеальны, готовьтесь к специфическим запахам и влажности. Холодный пол зимой — это база, поэтому без "теплого пола" или толстых ковров не обойтись;

Если ЖЭК или ОСМД не идеальны, готовьтесь к специфическим запахам и влажности. Холодный пол зимой — это база, поэтому без "теплого пола" или толстых ковров не обойтись; шум. Вы будете знать расписание всех соседей, чьи машины прогреваются под вашим окном в семь утра.

Безопасность первого этажа во время войны

В 2026 году первый этаж перестал быть "клеймом" и стал прагматичным выбором. Если дом современный, подвал сухой, а окна выходят в закрытый двор — это отличный вариант для неспокойных времен.

Но если это "панелька" с грибком на стенах и шумным подъездом, то никакая скидка не стоит вашего спокойствия.

