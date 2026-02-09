Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Безопасное жилье — стоит ли покупать квартиру на первом этаже в 2026 году

Безопасное жилье — стоит ли покупать квартиру на первом этаже в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 04:20
Квартира на первом этаже — стоит ли покупать такое жилье в Украине в 2026 году
Дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Выбор квартиры в Украине — это уже не о дизайне кухни, а о стратегии выживания. Если раньше от первого этажа открещивались из-за шума под окнами, то в 2026 году к нему присматриваются даже ярые фанаты панорамных видов.

Первый этаж больше не воспринимается однозначно — для одних это практичное решение, для других источник рисков, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Real Expert.

Реклама
Читайте также:

Почему люди все чаще "спускаются на землю"

Главный аргумент — автономность. Когда в доме "ложится" свет, жители первого этажа чувствуют себя королями: им не надо тащить пятилитровые бутыли с водой и детские коляски по темным лестницам.

Еще несколько неочевидных, но приятных моментов:

  1. Цена вопроса. На рынке такие варианты до сих пор "сбивают" в стоимости на 15-20%. В условиях, когда каждый доллар на счету, это серьезный аргумент.
  2. Логистика безопасности. Выйти из дома во время тревоги можно за полминуты. К тому же, во многих старых домах именно на первых этажах проще обустроить "правило двух стен" или быстрый доступ к подвалу, который стал полноценным хранилищем.
  3. Бонус для бизнеса. Если жить там надоест, такую квартиру всегда легче переделать под кофейню или небольшой офис.

Недостатки квартиры на первом этаже

Будем реалистами, первый этаж — это не только об удобстве. Здесь вы становитесь "соседом" для всего района:

  • приватность: забудьте. Без качественных роллет или зеркальной тонировки вы будете жить как в реалити-шоу — каждый прохожий невольно будет заглядывать в окна;
  • подвальные "сюрпризы". Если ЖЭК или ОСМД не идеальны, готовьтесь к специфическим запахам и влажности. Холодный пол зимой — это база, поэтому без "теплого пола" или толстых ковров не обойтись;
  • шум. Вы будете знать расписание всех соседей, чьи машины прогреваются под вашим окном в семь утра.

Безопасность первого этажа во время войны

В 2026 году первый этаж перестал быть "клеймом" и стал прагматичным выбором. Если дом современный, подвал сухой, а окна выходят в закрытый двор — это отличный вариант для неспокойных времен.

Но если это "панелька" с грибком на стенах и шумным подъездом, то никакая скидка не стоит вашего спокойствия.

Ранее мы рассказывали, какую недвижимость перестали покупать в Украине. А также, почему в хрущевках нет балконов на первых этажах.

недвижимость обстрелы безопасность купить квартиру купить жилье в Киеве
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации