Україна
Обходять стороною — яке житло перестали купувати в Україні

Обходять стороною — яке житло перестали купувати в Україні

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 09:15
Небезпечне житло — яку нерухомість перестали купувати в Україні
Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році український ринок нерухомості став максимально прагматичним. Часи, коли купували "аби було", минули. Тепер кожен квадратний метр оцінюється через призму безпеки та автономності. 

Люди почали розуміти, що стіни — це не лише затишок, а й потенційна пастка, якщо будинок не відповідає реаліям сьогодення, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експертів АН Oksagen.

Читайте також:

Квартири біля стратегічних об'єктів

Перше, від чого відмовляються покупці — це сусідство з об'єктами критичної інфраструктури, військовими частинами чи заводами. Навіть найнижча ціна не змушує людей ризикувати життям. 

Такі квартири місяцями "висять" на сайтах оголошень, і навіть величезні знижки не рятують ситуацію. Безпека стала дорожчою за престижний район чи вид з вікна.

Нерухомість у будинках без укриттів

У 2026 році наявність підземного паркінгу або сертифікованого бомбосховища — це не бонус, а базова потреба. Житло в старих панельках, де замість укриття лише сирий підвал з трубами, втрачає в ціні найшвидше. 

Покупці з дітьми взагалі не розглядають варіанти, де "правило двох стін" — це єдиний захист.

Житло на високих поверхах без автономності

Висотки вище 10 поверху стали зоною ризику для тих, хто не хоче залежати від ліфтів та централізованого енергопостачання. Якщо в будинку немає потужного генератора, який забезпечує воду та роботу ліфта під час блекаутів, продати таку квартиру майже неможливо.

Люди втомилися підніматися пішки на 20 поверх і сидіти без води, тому обирають малоповерхову забудову або "розумні" ЖК.

Проблемна нерухомість з юридичними ризиками

Останній тренд — тотальна недовіра до об'єктів, що продаються за довіреністю від власників, які перебувають за кордоном. Покупці бояться судових позовів та шахрайських схем, яких побільшало. 

Також ігнорують новобудови на початкових етапах від забудовників з сумнівною репутацією. У 2026-му всі хочуть бачити готове житло з документами, а не обіцянки в котловані.

Що ще треба знати українцям

Як розповів фінансовий аналітик Олександр Іванчук у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, короткострокові інвестиції у нерухомість залишаються можливими, але потребують значно глибшого аналізу, ніж у попередні роки.

"У нинішніх реаліях прибутковість може суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста", — зауважує Іванчук.

Головна проблема 2026 року — це "завислі" об’єкти. Вкластися в довгобуд сьогодні означає просто заморозити капітал без жодних гарантій повернення.

Раніше ми розповідали, які угоди з нерухомістю можуть заблокувати у 2026 році. А також, які квартири не варто орендувати.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
