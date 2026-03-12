Відео
Ринок нерухомості Будинок без кадастрового номера — чи варто купувати таку нерухомість

Будинок без кадастрового номера — чи варто купувати таку нерухомість

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 23:00
Приватизація землі — чому юристи не радять купувати будинок без кадастрового номера
Діти проходять повз приватний будинок. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Купити чи продати будинок  — це доволі складний процес, особливо якщо об’єкту не присвоїли кадастровий номер. Юристи розповіли, на які нюанси потрібно звернути увагу. 

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Купівля будинку на неприватизованій земельній ділянці

Одна із користувачок розповіла, що роздумує над купівлею одного із трьох будинків у домоволодінні. Однак земля під будинком не приватизована, до того ж у власника є борги за комунальні послуги.

Жінка цікавиться, як відбувається продаж/купівля такої нерухомості та кому доведеться розплачуватися з боргами за комуналку. 

Про що попередив юрист

Адвокат Вячеслав Кирда зауважив, що у разі втілення такої угоди, покупець отримає лише будівлю, тоді як правовий статус землі визначити невдасться через відсутність кадастрового номера.

"Це означає, що земельна ділянка не сформована як об’єкт цивільних прав, тому нотаріус не зможе коректно відобразити у договорі передачу прав на землю. На практиці це створює ризики користування ділянкою", — написав Кирда.

Якщо ж говорити про домоволодіння з кількома будинками, то тут можуть виникнути додаткові ризики. Так, важливо розуміти, що це за нерухомість:

  • самостійний об’єкт;
  • частка у спільній власності.

"Якщо це частка, виникають класичні проблеми спільного користування (порядок доступу, комунікації, реконструкції, продажу). Без чітко визначених часток у праві на будівлі та землю будь-які спори в майбутньому практично гарантовані. Перед угодою варто перевірити реєстр речових прав, технічну документацію та відповідність фактичної забудови документам", — підкреслив адвокат.

Вячеслав Кирда наголошує, що формально сплачувати борги мав би попередній споживач. Та на практиці комунальні підприємства часто прив’язують заборгованість до особового рахунку/адреси, тож саме новому власнику доводиться виплачуввати заборгованість.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що присвоїти кадастровий номер земельній ділянці достатньо просто, однак сама процедура триває кілька місяців. Для цього потрібно: 

  • зібрати технічну документація на землю та документи з підтвердженням права власності на землю й на будинок;
  • звернутися до землеупорядної організації;
  • зареєструвати документи.

У підсумку вам видадуть витяг із Державного земельного кадастру із кадастровим номером, формою власності та цільовим призначенням землі.

Раніше ми розповідали, чому громада може отримати землю, навіть якщо власник ділянки буде проти. Ще писали, що у 2026 році продати квартиру чи будинок в Україні стане складніше. Усе тому, що заблокувати угоду може нотаріус, як суб’єкт первинного фінмоніторингу.

земля приватизація продаж будинок купівля
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
