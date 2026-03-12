Видео
Главная Рынок недвижимости Как купить дом, если земля не приватизирована — юристы назвали риски

Как купить дом, если земля не приватизирована — юристы назвали риски

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 23:00
Недвижимость на неприватизированной земле — о каких рисках предупреждают юристы
Дети проходят мимо частного дома. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Купить или продать дом — это довольно сложный процесс, особенно если объект без кадастрового номера. Юристы рассказали, что должны знать те, кто раздумывает о такой покупке. 

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Покупка дома на неприватизированном земельном участке

Одна из пользовательниц рассказала, что раздумывает над покупкой одного из трех домов в домовладении. Однако земля под домом не приватизирована, к тому же у владельца есть долги за коммунальные услуги.

Женщина интересовалась, как происходит продажа/покупка такой недвижимости и кому придется расплачиваться с долгами за коммуналку.

О чем предупредил юрист

Адвокат Вячеслав Кирда отметил, что в случае воплощения такой сделки, покупатель получит только здание, тогда как правовой статус земли определить не удастся из-за отсутствия кадастрового номера.

"Это означает, что земельный участок не сформирован как объект гражданских прав, поэтому нотариус не сможет корректно отразить в договоре передачу прав на землю. На практике это создает риски пользования участком", — написал Кирда.

Если же говорить о домовладении с несколькими домами, то здесь могут возникнуть дополнительные риски. Так, важно понимать, что это за недвижимость:

  • самостоятельный объект;
  • часть в общей собственности.

"Если это часть, то возникают классические проблемы совместного пользования (порядок доступа, коммуникации, реконструкции, продажи). Без четко определенных частей в праве на здания и землю любые споры в будущем практически гарантированы. Перед сделкой стоит проверить реестр вещных прав, техническую документацию и соответствие фактической застройки документам", — подчеркнул адвокат.

Вячеслав Кирда отмечает, что формально платить долги должен был бы предыдущий потребитель. Но на практике коммунальные предприятия часто привязывают задолженность к лицевому счету/адресу, поэтому именно новому владельцу приходится выплачивать задолженность.

Что еще стоит знать

Напомним, что присвоить кадастровый номер земельному участку достаточно просто, однако сама процедура длится несколько месяцев. Для этого нужно:

  • собрать техническую документация на землю и документы с подтверждением права собственности на землю и на дом;
  • обратиться в землеустроительную организацию;
  • зарегистрировать документы.

По итогу вам выдадут выписку из Государственного земельного кадастра с кадастровым номером, формой собственности и целевым назначением земли.

Ранее мы рассказывали, почему громада может получить землю, даже если владелец участка будет против. Еще писали, что в 2026 году продать квартиру или дом в Украине станет сложнее. Все потому, что заблокировать сделку может нотариус, как субъект первичного финмониторинга.

земля приватизация продажа дом покупка
Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
