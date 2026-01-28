Відео
Без чого неможливо купити будинок або квартиру у 2026 — список

Без чого неможливо купити будинок або квартиру у 2026 — список

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 11:22
Купівля нерухомості в Україні — без чого угода буде неможливою
Жінка та чоловік з документами. Фото: Freepik

У 2026 році правила гри на ринку житла України стали чіткішими. Держава зробила ставку не на нові заборони, а на повну прозорість. Купівля квартири більше не є приватною домовленістю між продавцем і покупцем. Податкова служба стала повноцінним учасником процесу, а автоматизована звітність — головним інструментом контролю.

Як уточнили у Міністерстві юстиції, нотаріуси — це не просто реєстратори, а, по суті, агенти фінконтролю. Це означає, що придбання нерухомості без підтверджених доходів більше не залишиться непоміченим.

Читайте також:

Документи для купівлі нерухомості у 2026 році

Фінансовий моніторинг перестав бути формальністю. Якщо сума угоди перевищує 400 тисяч гривень, готуйтеся до серйозного допиту щодо походження капіталу. Це не примха нотаріуса, а пряме виконання норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом".

Щоб ваша угода не "зависла", у вас на руках має бути залізобетонний пакет документів:

  1. Свіжа декларація про майновий стан і доходи.
  2. Чітка довідка про зарплату або доходи вашого ФОП.
  3. Якщо гроші від продажу бабусиної спадщини чи подарунка — готуйте відповідні договори та витяги.

Нотаріус сьогодні — це суб’єкт первинного фінмоніторингу. Якщо ваші пояснення здадуться йому туманними, він має право (і обов’язок) заблокувати угоду до "з’ясування обставин".

Державна реєстрація нерухомості 

Ще одна реальність 2026 року — тотальна цифровізація. Сьогодні купити об’єкт, якого немає в Державному реєстрі речових прав, просто фізично неможливо. Це особливо актуально для первинки, де кожна квартира повинна мати зафіксоване спеціальне майнове право.

А новий механізм "залишення заяви без руху" дозволяє виправити технічні або юридичні помилки без повторної подачі документів.

Проте це не скасовує вимог до якості паперів. Без актуального витягу з Реєстру ви не зможете навіть відкрити рахунок у банку для розрахунку, що автоматично ставить хрест на покупці.

Раніше ми розповідали, чи можуть забрати квартиру, якщо вона не внесена в Державний реєстр речових прав. А також, якої нерухомості власникам варто відразу позбутися.

нерухомість будинок купити квартиру власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
