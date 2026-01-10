Право власності на землю — коли ділянка може перйти громаді в Україні

Жінка з документами. Фото: Freepik

Питання землі в Україні завжди викликало напруження, адже воно поєднує приватні інтереси та потреби громади. Зараз правила стали чіткішими, а процедури більш формалізованими. Закон прямо визначає випадки, коли земля може змінити форму власності, і ці механізми варто знати заздалегідь, щоб уникнути втрат у майбутньому.

Згідно зі статтею 117 Земельного кодексу України, передача земельних ділянок державної власності у комунальну здійснюється за рішеннями відповідних органів виконавчої влади.

Це означає, що тепер саме ваша місцева громада, а не далеке міністерство, вирішує, де буде новий індустріальний парк, а де — зона відпочинку.

Чи може громада забрати приватну землю

Це питання найбільше турбує власників — просто так відібрати приватну землю неможливо. Але є нюанси, про які варто пам'ятати.

Стаття 140 Земельного кодексу чітко обмежує підстави для припинення права власності. Зазвичай це трапляється через бездіяльність або грубі порушення.

Найчастіше право власності припиняється у таких випадках:

"Забуті" паї. Якщо власник роками не оформлює документи, земля може бути визнана невитребуваною. Цільове призначення. Якщо на землях під городництво виростає багатоповерхівка, це прямий шлях до судових позовів. Добровільна відмова. Рідкісний, але існуючий сценарій.

Викуп землі для суспільних потреб

Коли через ваш город планують прокласти державну трасу, це звучить страшно. Проте закон тут стоїть на боці власника, гарантуючи фінансову безпеку.

"Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності здійснюється за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості", — сказано у Земельному кодексі.

Тобто держава або громада зобов’язані спочатку заплатити ринкову ціну (або надати іншу ділянку), і лише потім ставати власником. Це не "відбирання", а вимушений продаж за справедливою ціною.

Як земля переходить громаді через спадщину

Окрема ситуація виникає після смерті власника без спадкоємців. Через рік орган місцевого самоврядування звертається до суду з вимогою визнати спадщину відумерлою. Лише після судового рішення ділянка переходить у комунальну власність.

Раніше ми розповідали, до якого року українці можуть оформити право власності на землю. А також, як знайти вільну ділянку у 2026 році.