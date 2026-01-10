Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Коли земля перейде громаді навіть без згоди власника — умови

Коли земля перейде громаді навіть без згоди власника — умови

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 12:22
Право власності на землю — коли ділянка може перйти громаді в Україні
Жінка з документами. Фото: Freepik

Питання землі в Україні завжди викликало напруження, адже воно поєднує приватні інтереси та потреби громади. Зараз правила стали чіткішими, а процедури більш формалізованими. Закон прямо визначає випадки, коли земля може змінити форму власності, і ці механізми варто знати заздалегідь, щоб уникнути втрат у майбутньому.

Згідно зі статтею 117 Земельного кодексу України, передача земельних ділянок державної власності у комунальну здійснюється за рішеннями відповідних органів виконавчої влади.

Реклама
Читайте також:

Це означає, що тепер саме ваша місцева громада, а не далеке міністерство, вирішує, де буде новий індустріальний парк, а де — зона відпочинку.

Чи може громада забрати приватну землю

Це питання найбільше турбує власників — просто так відібрати приватну землю неможливо. Але є нюанси, про які варто пам'ятати.

Стаття 140 Земельного кодексу чітко обмежує підстави для припинення права власності. Зазвичай це трапляється через бездіяльність або грубі порушення.

Найчастіше право власності припиняється у таких випадках:

  1. "Забуті" паї. Якщо власник роками не оформлює документи, земля може бути визнана невитребуваною.
  2. Цільове призначення. Якщо на землях під городництво виростає багатоповерхівка, це прямий шлях до судових позовів.
  3. Добровільна відмова. Рідкісний, але існуючий сценарій.

Викуп землі для суспільних потреб

Коли через ваш город планують прокласти державну трасу, це звучить страшно. Проте закон тут стоїть на боці власника, гарантуючи фінансову безпеку.

"Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності здійснюється за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості", — сказано у Земельному кодексі.

Тобто держава або громада зобов’язані спочатку заплатити ринкову ціну (або надати іншу ділянку), і лише потім ставати власником. Це не "відбирання", а вимушений продаж за справедливою ціною.

Як земля переходить громаді через спадщину

Окрема ситуація виникає після смерті власника без спадкоємців. Через рік орган місцевого самоврядування звертається до суду з вимогою визнати спадщину відумерлою. Лише після судового рішення ділянка переходить у комунальну власність. 

Раніше ми розповідали, до якого року українці можуть оформити право власності на землю. А також, як знайти вільну ділянку у 2026 році.

земля ринок землі нерухомість власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації