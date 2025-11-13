Що буде, якщо не ввести приватний будинок в експлуатацію в Україні

Чоловік біля будинку. Фото: Freepik

Введення будинку в експлуатацію — це останній крок перед тим, як новозбудований дім стане повноцінною власністю. Без цієї процедури житло юридично не існує, навіть якщо воно вже готове для проживання. А наслідки ігнорування цього етапу можуть бути серйозними.

Якщо власник не подає декларацію про готовність будинку до експлуатації, об’єкт не вважається завершеним, наголошують фахівці юридичної компанії Dozvil.

Таке житло неможливо зареєструвати, підключити до комунікацій чи оформити як майно. Відсутність документів означає:

неможливість продажу, дарування чи передачі у спадок;

відсутність права на підключення до газу, води, електроенергії;

заборону використовувати будинок у будь-яких юридичних діях.

Іншими словами, людина може фізично жити у власному домі, але юридично він "не існує".

Які штрафи за не введений будинок

Українське законодавство передбачає відповідальність за експлуатацію будівлі без реєстрації. Мінімальний штраф — 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це близько 850 гривень. Але сума може зрости у разі повторного порушення або якщо йдеться про великий об’єкт.

У складніших випадках державні інспектори мають право вимагати зупинення експлуатації будинку до моменту його офіційного введення. Тож ризики для власника — не лише фінансові, а й практичні.

Як оформити введення будинку в експлуатацію

Процедура залежить від площі будинку та дати його зведення. Загалом потрібно підготувати:

технічний паспорт;

документи на землю;

повідомлення про початок будівельних робіт;

декларацію про готовність об’єкта.

Після розгляду документів у Державній інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) інформація потрапляє до електронного реєстру. Власник отримує офіційне підтвердження, що будинок введений в експлуатацію, і може оформити право власності.

Що дає введення будинку в експлуатацію

Окрім уникнення штрафів, власник отримує низку переваг:

легальне підключення до комунікацій;

можливість продажу, дарування або спадкування;

реєстрацію поштової адреси;

повний захист права власності.

Цей документ відкриває шлях до всіх офіційних операцій із нерухомістю, адже без нього жодна угода не буде визнана законною.

Що буде, якщо не оформити будинок офіційно

"Найгірше, що може статися — втратити право на власність. Якщо держава визнає будівлю самочинним будівництвом, її можуть знести за рішенням суду. Навіть якщо такого не станеться, без декларації чи сертифіката власник не зможе розпоряджатися майном", — кажуть експерти.

Крім того, неоформлений будинок знижує ринкову вартість землі, бо потенційні покупці не ризикують купувати об’єкт без документів.

