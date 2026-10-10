Купівля будинку в Сербії за 10 тисяч євро: про що варто знати

Будинок у селі Брниця. Фото: facebook/Дешеві будинки в сільській місцевості

У Сербії виставили на продаж будинок із земельною ділянкою неподалік Дунаю за 10 тисяч євро. Пропозиція привертає увагу розташуванням біля річки та близькістю до туристичної пам’ятки. Однак низька вартість має суттєвий нюанс: стару будівлю не вдасться використати для проживання без додаткових витрат.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сербське видання Blic.

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Де продають будинок за 10 тисяч євро

Незвичайна пропозиція з’явилася на ринку нерухомості Сербії. Старий будинок із земельною ділянкою продають у селі Брніца неподалік міста Голубац. Оголошення опублікували у відкритій групі Facebook "Дешеві будинки в сільській місцевості".

Загальна площа земельної ділянки становить чотири ари, тобто 400 квадратних метрів. За об’єкт власник просить 10 тисяч євро та зазначає, що ціна є фіксованою.

Однією з головних переваг пропозиції є розташування. За інформацією з оголошення, до Дунаю можна доїхати автомобілем приблизно за дві хвилини. Приблизно за п’ять кілометрів вище за течією розташована Голубацька фортеця, яка приваблює туристів.

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Продавець також звертає увагу на близькість до річки, що може зацікавити любителів риболовлі. До земельної ділянки веде асфальтована дорога.

Чому будинок продають так дешево

Попри привабливу локацію, нерухомість не підходить для тих, хто шукає готове житло. В оголошенні прямо зазначено, що стара будівля потребує знесення до рівня підвалу.

Тобто за 10 тисяч євро покупець отримує земельну ділянку зі старим будинком, який не можна повноцінно використовувати для проживання. Якщо майбутній власник планує облаштувати тут дачу або звести новий будинок, йому доведеться передбачити додатковий бюджет.

Передусім потрібно з’ясувати вартість демонтажу споруди та вивезення будівельного сміття. Якщо планується нове будівництво, до витрат також можуть увійти проєктування, підготовка ділянки, будівельні роботи та підключення комунікацій.

Початкова ціна не відображає повної вартості майбутнього житла. Остаточні витрати залежатимуть від стану ділянки, запланованих робіт і можливості зведення нової будівлі.

Які комунікації є на ділянці

За інформацією продавця, до ділянки можна підвести електроенергію та водопостачання. Також на території є власна криниця.

Водночас можливість підключення до мереж не означає, що електрика та централізоване водопостачання вже заведені до будинку. Тому потенційному покупцеві варто заздалегідь уточнити технічні умови, доступність мереж і вартість підключення.

Окремо потрібно перевірити документи на земельну ділянку та стару будівлю, а також з’ясувати, чи дозволено зводити новий будинок на цьому місці. Сам факт продажу нерухомості не гарантує, що покупець зможе реалізувати будь-який будівельний задум.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що в Іспанії продають ціле село за 850 тисяч євро. До пропозиції входять об’єкти нерухомості, які можуть зацікавити покупців, що шукають незвичайне житло за кордоном. Водночас перед придбанням такого майна важливо оцінити його стан і майбутні витрати на утримання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні можна придбати незвичне житло на воді за ціною квартири. Такий формат має свої особливості, зокрема щодо комунікацій, обслуговування та юридичного оформлення. Тому покупцям варто враховувати не лише вартість самого будинку, а й витрати на його експлуатацію.