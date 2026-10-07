Село в Іспанії продають за 850 тисяч євро: що отримає власник (фото)

Село у Галісії на північному заході Іспанії. Фото: Aldeasabandonadas

Квартиру в престижному районі Варшави за 850 тисяч євро можна було б замінити на ціле село в Іспанії. За таку саму суму покупцеві пропонують десятки будівель, величезну земельну ділянку, каплицю та спортивний майданчик. Щоправда, новому власнику доведеться вкластися у відновлення частини нерухомості.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Business Insider.

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Що продають за 850 тисяч євро

Незвичайний об'єкт розташований у Галісії на північному заході Іспанії. Його виставили на продаж за 850 тисяч євро — приблизно за ціною квартири преміумкласу у Варшаві.

За ці гроші покупець отримує не один житловий будинок, а цілий комплекс із 12 будівель та земельною ділянкою площею близько 40 тисяч квадратних метрів.

До складу нерухомості входять 11 житлових будинків. Загалом у них облаштовано 45 спалень та 21 ванну кімнату.

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Окрім житла, на території є каплиця площею 68 квадратних метрів, складські приміщення, колишні комерційні об'єкти та спортивний майданчик.

Також покупець отримує велику територію навколо будівель, сади, місця для паркування та доступ до природних зон.

Чому ціле село коштує 850 тисяч євро

На перший погляд пропозиція може здатися надто вигідною. Однак нерухомість має суттєвий недолік — частина будівель потребує ремонту та реконструкції.

У хорошому стані перебувають лише три з 11 будинків. Решта приміщень потребують вкладень, тому покупцеві доведеться витратитися не лише на придбання, а й на подальше відновлення комплексу.

Водночас саме масштаб нерухомості може зробити її цікавою для інвестора. Окремі будинки можна відновити для проживання, оренди або перетворити комплекс на туристичний об'єкт.

Початкова ціна також була вищою. Раніше за нерухомість просили близько 1,5 млн євро, однак згодом вартість знизили до нинішніх 850 тисяч.

Що є поруч із нерухомістю

Комплекс розташований у гірській частині Галісії. До Атлантичного океану звідси приблизно 170–190 кілометрів, тому покупець не отримує будинок біля пляжу.

Водночас приблизно за 33 кілометри розташоване озеро з пляжем Praia Viquela. Поблизу також є природні локації та туристичні маршрути.

Тому об'єкт потенційно можна використовувати не лише як приватну нерухомість, а й для створення туристичного комплексу або іншого заміського бізнесу.

Фактично за 850 тисяч євро покупець отримує 12 будівель, десятки житлових приміщень та 40 тисяч квадратних метрів землі.

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