Будинок на воді стає альтернативою квартир: що отримує власник

Закохана пара на терасі плавучого будинку. Фото: instagram.com/houseboat_prestige

Житло без земельної ділянки, сусідів за стіною та звичних комунальних платіжок — звучить незвично, але плавучі будинки поступово стають окремим форматом житла. В Україні для них досі немає повноцінного окремого правового режиму, хоча відповідний законопроєкт уже зареєстрований. Власникам хаусботів доводиться самостійно вирішувати питання стоянки, води, електроенергії та каналізації, а витрати на таке житло залежать від його площі, оснащення та умов експлуатації.

Новини.LIVE зібрали інформацію про плавучі будинки, їхнє облаштування, витрати на утримання та юридичні особливості такого житла.

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Хаусбот — будинок на воді

За виглядом хаусбот може нагадувати невеликий котедж, але замість фундаменту він має плавучу основу. Усередині облаштовують кухню, санвузол, спальню, вітальню та терасу.

Конструкція може бути розрахована як на сезонний відпочинок, так і на проживання протягом усього року. Від цього залежить її утеплення, система опалення, водопостачання та інше обладнання.

Такий формат давно відомий у країнах Європи та Північної Америки. Деякі хаусботи використовують як постійне житло, інші — як туристичні будинки або об'єкти для оренди.

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В Україні це поки нішевий сегмент. Водночас на ринку вже можна знайти готові плавучі конструкції та будинки, які виробники пропонують для проживання або відпочинку.

Що з документами

З юридичним оформленням ситуація складніша, ніж зі звичайною квартирою чи приватним будинком.

В українському законодавстві є правила щодо плавучих споруд та їхньої експлуатації на внутрішніх водних шляхах. Однак окремого повноцінного механізму для плавучого будинку як житлового об'єкта наразі немає.

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №14185 "Про правовий статус плавучих будинків та особливості їх експлуатації". Документ пропонує окремо визначити статус таких об'єктів, правила їхньої реєстрації та розміщення.

Серед запропонованих норм — створення реєстру плавучих будинків, присвоєння їм адрес та можливість реєстрації місця проживання.

Але законопроєкт ще не став законом. Тому запропоновані ним правила поки не можна використовувати як чинний порядок оформлення такого житла.

Скільки коштує хаусбот

Ціна залежить від площі, матеріалів, конструкції плавучої основи та оснащення.

Українські виробники пропонують моделі різного розміру, зокрема будинки площею близько 40 квадратних метрів. Є також пропозиції окремих понтонів, які використовують як основу для майбутнього житла.

Такий варіант може здаватися значно дешевшим, однак понтон — це ще не готовий будинок. На ньому потрібно облаштувати житлову конструкцію, провести електрику, встановити сантехніку, організувати водопостачання та каналізацію.

До вартості також додаються меблі, побутова техніка, утеплення та система опалення, якщо будинок планують використовувати взимку.

Тому кінцева ціна може суттєво відрізнятися від вартості самої плавучої основи.

Як у хаусботі з водою

Водопостачання залежить насамперед від місця, де стоїть будинок.

Якщо поруч є причал із необхідною інфраструктурою, конструкцію можна підключити до берегових мереж. Для автономних варіантів передбачають резервуари із запасом води.

Використання води безпосередньо з водойми потребує відповідного обладнання для її підготовки. Тому річка чи озеро під будинком самі по собі не вирішують питання водопостачання.

У сезонному будинку система може бути простішою. Для постійного проживання потрібні більші запаси та стабільна подача води протягом усього року.

Звідки береться електроенергія

Найпростіший варіант — підключитися до електромережі на березі, якщо така можливість є.

Для автономного хаусбота використовують генератори, акумулятори, сонячні панелі або поєднання кількох джерел.

Автономна система дозволяє не залежати повністю від берегової мережі, але потребує додаткових витрат. Обладнання потрібно встановити, регулярно обслуговувати та за потреби ремонтувати.

Для будинку, де живуть цілий рік, це особливо актуально взимку, коли збільшується споживання електроенергії через опалення та освітлення.

Як працює каналізація у плавучому будинку

Каналізація у хаусботі залежить від його конструкції та місця стоянки.

Якщо будинок має доступ до берегової інфраструктури, його можна підключити до зовнішньої каналізаційної системи.

В автономних конструкціях використовують накопичувальні ємності або системи очищення стічних вод. Скидати побутові стоки безпосередньо у водойму не можна.

Таке обладнання також потребує регулярного обслуговування. У випадку накопичувальної системи йдеться, зокрема, про періодичне відкачування стоків.

За що платить власник

У хаусбота немає стандартного набору комунальних платежів, який отримує власник квартири. Але це не означає, що утримання такого житла дешевше.

До витрат входять електроенергія, вода, обслуговування каналізації, паливо для генератора, ремонт обладнання та самої плавучої конструкції.

Окремо може оплачуватися місце стоянки. Якщо будинок розміщений у марині або біля приватного причалу, власник може платити за користування місцем та інфраструктурою.

Є й витрати, які виникають не щомісяця. Наприклад, ремонт плавучої основи, заміна обладнання або підготовка конструкції до зимового сезону.

Тому бюджет на хаусбот складається не лише з ціни будинку. Потрібно враховувати доставку, місце стоянки, підключення комунікацій та подальше обслуговування.

Чи підходить хаусбот для зими

Для постійного проживання будинок має бути відповідно обладнаний.

Потрібні утеплення, опалення та системи, які зможуть працювати за низьких температур. Окремо враховують особливості самої водойми — льодостав, коливання рівня води та доступ до причалу взимку.

Тому будинок, розрахований на літній відпочинок, не обов'язково підійде для цілорічного проживання.

Під час купівлі це одна з ключових характеристик. Від призначення конструкції залежатимуть і її комплектація, і кінцева вартість.

Чи може хаусбот замінити квартиру

За комфортом сучасний хаусбот може мати все необхідне для життя — спальню, кухню, санвузол, опалення та електроенергію.

Але юридично це поки не така проста історія, як із квартирою.

Для звичайного житла зрозумілими є питання права власності, адреси, реєстрації місця проживання та підключення до комунальних мереж. Для плавучих будинків частина цих питань досі потребує окремого врегулювання.

Саме це має змінити законопроєкт №14185, якщо його ухвалять. Він передбачає окремі правила для реєстрації та експлуатації плавучих будинків.

Поки документ не став законом, покупцеві доведеться окремо перевіряти документи на конструкцію, законність її розміщення та умови користування місцем стоянки.

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