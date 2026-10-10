Покупка дома в Сербии за 10 тысяч евро: что нужно знать

Дом в селе Брница. Фото: facebook/дешевые дома в сельской местности

В Сербии выставлен на продажу дом с земельным участком недалеко от Дуная за 10 тысяч евро. Предложение привлекает внимание расположением у реки и близостью к туристической достопримечательности. Однако низкая стоимость имеет существенный нюанс: старое здание нельзя будет использовать для проживания без дополнительных затрат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сербское издание Blic.

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Где продают дом за 10 тысяч евро

Необычное предложение появилось на рынке недвижимости Сербии. Старый дом с земельным участком продают в селе Брница недалеко от города Голубац. Объявление опубликовали в открытой группе Facebook "Дешевые дома в сельской местности".

Общая площадь земельного участка составляет четыре ары, то есть 400 квадратных метров. За объект владелец просит 10 тысяч евро и отмечает, что цена фиксированная.

Одним из главных преимуществ предложения является расположение. Согласно информации из объявления, до Дуная можно доехать на автомобиле примерно за две минуты. Примерно в пяти километрах выше по течению расположена Голубацкая крепость, которая привлекает туристов.

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Продавец также обращает внимание на близость к реке, что может заинтересовать любителей рыбалки. К земельному участку ведет асфальтированная дорога.

Почему дом продают так дешево

Несмотря на привлекательное расположение, недвижимость не подходит для тех, кто ищет готовое жилье. В объявлении прямо указано, что старое здание требует сноса до уровня подвала.

То есть за 10 тысяч евро покупатель получает земельный участок со старым домом, который нельзя полноценно использовать для проживания. Если будущий владелец планирует обустроить здесь дачу или построить новый дом, ему придется предусмотреть дополнительный бюджет.

Прежде всего нужно выяснить стоимость демонтажа сооружения и вывоза строительного мусора. Если планируется новое строительство, в расходы также могут войти проектирование, подготовка участка, строительные работы и подключение коммуникаций.

Начальная цена не отражает полной стоимости будущего жилья. Окончательные расходы будут зависеть от состояния участка, запланированных работ и возможности возведения нового здания.

Какие коммуникации есть на участке

По информации продавца, к участку можно подвести электроэнергию и водоснабжение. Также на территории есть собственный колодец.

В то же время возможность подключения к сетям не означает, что электричество и централизованное водоснабжение уже подведены к дому. Поэтому потенциальному покупателю стоит заранее уточнить технические условия, доступность сетей и стоимость подключения.

Отдельно необходимо проверить документы на земельный участок и старое здание, а также выяснить, разрешено ли возводить новый дом на этом месте. Сам факт продажи недвижимости не гарантирует, что покупатель сможет реализовать любой строительный замысел.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что в Испании продают целую деревню за 850 тысяч евро. В предложение входят объекты недвижимости, которые могут заинтересовать покупателей, ищущих необычное жилье за рубежом. В то же время перед приобретением такого имущества важно оценить его состояние и будущие расходы на содержание.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине можно приобрести необычное жилье на воде по цене квартиры. Такой формат имеет свои особенности, в частности в отношении коммуникаций, обслуживания и юридического оформления. Поэтому покупателям следует учитывать не только стоимость самого дома, но и расходы на его эксплуатацию.