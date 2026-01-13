Переоформлення будинку в селі — яка вартість в Україні у 2026 році

Приватний будинок. Фото: Freepik

Покупка будинку в селі для багатьох стала мрією про затишок, але юридична сторона питання часто лякає невідомістю. У 2026 році процедура стала більш цифровізованою, проте фінансове навантаження залежить від того, як довго ви володіли майном.

Ключове правило встановлене статтею 172 Податкового кодексу України. Якщо житловий будинок продається вперше протягом року і перебував у власності понад три роки, дохід від продажу не оподатковується.

У протилежній ситуації застосовується 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Саме цей момент найчастіше впливає на підсумкову суму витрат.

Послуги нотаріуса при купівлі будинку

Нотаріус — це головний арбітр вашої угоди. У 2026 році середня вартість його послуг у приватних конторах коливається від 10 000 до 15 000 гривень, зазначають в юридичній компанії Dozvil. Сюди входить перевірка обтяжень, підготовка договору та реєстрація права власності в державному реєстрі.

Окремо сплачується державне мито. Відповідно до Декрету Кабінету міністрів "Про державне мито", воно становить 1% від вартості майна, зазначеної в договорі. Зазвичай ці витрати сторони ділять навпіл, але все залежить від ваших домовленостей.

Оцінка майна для переоформлення нерухомості

Без звіту про вартість об'єкта нотаріус не має права завірити угоду. Оцінка будинку та земельної ділянки (а це дві різні процедури) обійдеться приблизно у 2 500-4 000 гривень. Спеціаліст вносить дані до бази Фонду держмайна, і саме від цієї суми розраховуватимуться всі відсотки державі.

При купівлі оформлюються два об’єкти — будинок і земельна ділянка. Збір до Пенсійного фонду у розмірі 1% сплачується лише з вартості будинку. Земля від цього збору звільнена.

Раніше ми розповідали, чи можна продати будинок, якщо земля під ним неприватизована. А також, коли дачний будинок може змінити статус на "житловий".