Як продати будинок та прилеглу земельну ділянку в Україні у 2026 році

Процедура продажу приватного будинку та земельної ділянки потребує ретельної юридичної підготовки. Покупці прискіпливо перевіряють документи, щоб уникнути проблем із самочинним будівництвом або неоформленою землею.

Підготовку варто почати з перевірки актуальності паперів. Нерідко власники дізнаються про помилки у прізвищах або відсутність актуального техпаспорта вже безпосередньо в кабінеті нотаріуса.

"Договір купівлі-продажу житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню", — зазначено у статті 657 Цивільного кодексу України.

Базовий пакет документів для продавця:

Паспорти та реєстраційні номери (ІПН) усіх власників майна. Правовстановлюючий документ: оригінал договору (купівлі-продажу, дарування, міни), свідоцтво про право на спадщину або рішення суду. Технічний паспорт: важливо, щоб він відображав реальний стан об’єкта. Якщо на ділянці з’явилися нові господарські споруди або відбулася реконструкція, техпаспорт має бути оновлений. Довідка про реєстрацію місця проживання: відомості про кількість зареєстрованих осіб. Звіт про експертну оцінку: документ має бути зареєстрований у базі Фонду державного майна України.

"Якщо ж серед власників є неповнолітні діти або недієздатні особи, продаж можливий лише після отримання дозволу від органів опіки та піклування", — наголошують в АН "Маяк".

Особливості продажу землі під будинком

В Україні будинок та ділянка, на якій він стоїть, юридично є різними об’єктами, проте вони завжди відчужуються разом. Відповідно до статті 120 Земельного кодекса, право власності на ділянку переходить до особи, яка придбала житловий будинок або споруду.

Для оформлення землі необхідно мати:

кадастровий номер . Це головна умова. Якщо ділянці не присвоєно номер, вона не може бути об’єктом цивільно-правової угоди;

. Це головна умова. Якщо ділянці не присвоєно номер, вона не може бути об’єктом цивільно-правової угоди; витяг із Державного земельного кадастру (ДЗК). Він підтверджує координати межі ділянки та відсутність накладок;

(ДЗК). Він підтверджує координати межі ділянки та відсутність накладок; відповідне цільове призначення. Для продажу житлового будинку земля повинна мати призначення "для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд".

Зазначимо, навіть якщо ви купили, успадкували чи відсудили будинок, юридично він стане вашим лише після того, як відповідний запис з’явиться в державному реєстрі. Також ми розповідали, чи можна будувати дім на дачній ділянці.