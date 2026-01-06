Як перевести дачний будинок у житловий в Україні — умови та процедура

Жінка з дітьми біля будинку. Фото: Freepik

Ще не так давно дача асоціювалася виключно з відпочинком на вихідних чи сезонним городом. Проте сьогодні все більше українців обирають заміські будинки для постійного життя. Але фактичне проживання ще не робить вашу дачу житловою будівлею в юридичному сенсі.

Згідно зі статтею 14 Податкового кодексу, дачний будинок — це житлова будівля для використання протягом року з метою заміського відпочинку, тоді як житловий будинок призначений саме для постійного проживання.

Саме тому, щоб отримати право на прописку чи субсидію, статус об'єкта потрібно офіційно змінити.

Переведення дачного будинку у житловий

Процес переведення регулюється Постановою Кабінету міністрів України №321.

"Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється органами місцевого самоврядування", — зазначено в документі.

Головне слово тут — "відповідають", адже статус змінюється не автоматично, а лише за умови технічної придатності будівлі.

Покроковий алгоритм:

Технічне обстеження. Це критичний етап. Спеціаліст має підтвердити, що дім безпечний і капітальний. Переведення можливе лише за умови відповідності будинку державним будівельним нормам (ДБН). Це означає, що стіни, фундамент і дах повинні бути розраховані на експлуатацію взимку. Подача документів. Згідно з чинним порядком, власник має підготувати:

заяву встановленого зразка;

витяг з Реєстру про право власності;

письмову згоду всіх співвласників на зміну статусу;

звіт про технічне обстеження.

Місцева рада зобов’язана розглянути вашу заяву протягом 30 днів.

Прописка на дачі в Україні

Багато хто намагається зареєструватися на дачі без зміни її статусу, але закон тут невблаганний. Реєстрація місця проживання можлива лише в об’єктах, що мають статус "житлових". Документальне підтвердження переведення — це ключ до ваших прав як мешканця громади.

В урядовій постанові №321 зазначено, що "зміна статусу садового або дачного будинку на жилий здійснюється безоплатно". Отже, основні ваші витрати будуть пов'язані саме з послугами інженерів, які проводять технічну експертизу, а не з державними митами.

Після того, як ви отримаєте позитивне рішення і внесете зміни до Реєстру речових прав, ваша колишня дача офіційно стане житловим будинком, а ви — його повноправним мешканцем з усіма соціальними гарантіями.

Зазначимо, багато хто досі вагається щодо будівництва житлового будинку на дачній ділянці, але головне в цьому питанні — щоб проєкт повністю відповідав установленим нормам. Також ми розповідали, як правильно приватизувати дачну ділянку в Україні.